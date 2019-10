Manovra | «bonus facciate» per ristrutturare gli esterni di case e condomini

Manovra : torna ‘bonus Befana’ - 3 mld coperture da lotta evasione (2) : (Adnkronos) – La misura sarebbe stata fortemente voluta dal premier Giuseppe Conte, che avrebbe trovato una sintesi con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per trovare spazio alla norma in legge di bilancio. Va dunque inquadrata nel pacchetto di misure su cui Conte si starebbe battendo in prima persona per contrastare l’evasione. Tra queste va inquadrato l’abbassamento del tetto all’uso del contante da 3000 ...

Manovra : torna ‘bonus Befana’ - 3 mld coperture da lotta evasione : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – torna il ‘bonus Befana’, il ‘cashback’ per premiare chi effettua pagamenti con moneta elettronica, rinunciando all’uso del contante. Scatterà a partire dal 2021, la copertura -3 miliardi o oltre – sarebbe già stata individuata per lo più dalla lotta all’evasione. Non solo. Tutto ciò che verrà recuperato dalla guerra al sommerso finirà in un fondo ad hoc per il cashback, ...

Manovra : torna ‘bonus Befana’ - 3 mld coperture da lotta evasione : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – torna il ‘bonus Befana’, il ‘cashback’ per premiare chi effettua pagamenti con moneta elettronica, rinunciando all’uso del contante. Scatterà a partire dal 2021, la copertura -3 miliardi o oltre – sarebbe già stata individuata per lo più dalla lotta all’evasione. Non solo. Tutto ciò che verrà recuperato dalla guerra al sommerso finirà in un fondo ad hoc per il ...

Decreto Fiscale e Manovra : multe - tasse e bonus nella prima finanziaria giallorossa : Nelle bozze dei decreti che approdano in Consiglio dei Ministri vi è il taglio del cuneo Fiscale e un piano di sostengo alle...

Decreto Fiscale e Manovra : tasse e bonus nella prima finanziaria giallorossa : Nelle bozze dei decreti che approdano in Consiglio dei Ministri vi è il taglio del cuneo Fiscale e un piano di sostengo alle...

Manovra - arrivano bonus idraulico e parrucchiere : nuovi sconti per chi paga con carta : Il cashback potrebbe cambiare forma: il governo sta pensando di introdurre, attraverso la Manovra, alcune nuove detrazioni fiscali che varrebbero, però, solamente per chi paga con carta o bancomat. L'ipotesi è che questo cashback si realizzi con uno sconto fiscale su alcune spese, come il parrucchiere, l'idraulico e il ristorante, che potrebbe andare dal 10% al 19%.Continua a leggere

Manovra - bonus fiscali solo a chi paga con moneta elettronica o bonifico : Nella griglia delle misure quasi certe della Manovra trova posto l’obbligo di tracciabilità delle detrazioni al 19% che i contribuenti utilizzano in dichiarazione dei redditi per ridurre il peso dell’Irpef

Manovra - spunta il bonus vacanza : 240 euro a luglio - chi li potrebbe ricevere : Il governo sta pensando di rimodulare il taglio del cuneo fiscale, trasformandolo in un 'bonus vacanza': si tratterebbe di 240 euro (nel 2020) da erogare a luglio per i lavoratori dipendenti che hanno un reddito compreso tra gli 8 e i 26mila euro, ovvero gli stessi beneficiari degli 80 euro. La misura potrebbe essere inserita nella legge di Bilancio.Continua a leggere

Ecobonus - si cambia di nuovo : novità con la Manovra su sconti e detrazioni per chi ristruttura casa : L'Ecobonus riguardante i lavori per ristrutturare casa (ma anche piccoli interventi negli appartamenti) potrebbe subire nuove modifiche. In particolare, a cambiare dovrebbe essere la norma secondo cui i consumatori possono richiedere uno sconto immediato, al momento dell'acquisto, invece delle detrazioni fiscali che prevedono la restituzione della cifra in dieci anni.Continua a leggere

Assegno unico per i figli addio : fuori dalla Manovra. Ecobonus per i motorini : L'Assegno unico per i figli dovrà attendere periodi migliori. Costa troppo e i soldi adesso non ci sono. Meglio farsene una ragione ed evitare scontri fratricidi. Passa così - senza...

Bonus motorini e fibra ottica in Manovra Restano detrazioni per la casa La scheda : Tra gli interventi sul tavolo del governo Conte c’è la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. Per le madri il congedo di maternità si allungherebbe oltre i cinque mesi

