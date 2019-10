Manovra | Bellanova | ‘nessuna divisione | solo normale confronto’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Siamo in carica da meno di un mese, abbiamo fatto unaimpegnativa e abbiamo impedito che ventitré miliardi di euro di Iva ricadessero sulle famiglie e sulle imprese. Insieme a questo abbiamo fatto interventi anche per sostenere la crescita e per una maggiore equità. Non c’è stata, c’è stata unadiscussione e un confronto tra forze diverse”. Così a Sky TG24 il ministro dell’Agricoltura Teresa.L'articolo, ‘nessunaconfronto’ CalcioWeb.

angelix46394875 : RT @51fini: Teresa Bellanova, lo sfogo al CdM: 'Sì che è una vendetta, ma tanto...'. Renzi fa saltare il governo? ?? chi sarebbe il CAZZARO… - leonemaschio : Teresa Bellanova, lo sfogo al CdM: 'Sì che è una vendetta, ma tanto...'. Renzi fa saltare il governo? - Agricolae1 : #MANOVRA, @TeresaBellanova @Mipaaf_ : NO A NUOVE TASSE PER AGRICOLTORI CON AZZERAMENTO IRPEF AGRICOLA - Agricolae -