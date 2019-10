Hong Kong | leader proteste aggredito a martellate Gli Usa | sostegno a richieste di

Hong Kong - martellate a leader proteste : 22.07 Uno dei leader delle proteste pro-democrazia di Hong Kong, Jimmy Sham, è stato aggredito selvaggiamente da ignoti, che lo hanno preso a martellate nel distretto di MongKok. Lo riferisce la Bbc. Il giovane è stato trovato in strada in una pozza di sangue. Avrebbe ferite alla testa. E' stato ricoverato in ospedale. Dall'inizio delle proteste che scuotono da quattro mesi l'ex colonia britannica, è la seconda volta che il leader del Fronte ...

NBA – LeBron James si schiera a favore della Cina : i protestanti di Hong Kong bruciano le sue magliette! [VIDEO] : LeBron James si schiera a favore della Cina nel polverone alzato dopo il tweet di Daryl Morey: i protestanti di Hong Kong bruciano le sue magliette Nelle ultime ore LeBron James ha deciso di esprimere la propria opinione sul caso NBA-Cina. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, il numero 23 dei Lakers non ha dato appoggio all’NBA, spiegando che il tweet di Daryl Morey, l’azione che ha dato origine a tutto il trambusto ...

Hong Kong - Lam contestata in Parlamento : 9.54 La governatrice di Hong Kong, Lam, ha abbandonato l'aula parlamentare a causa delle proteste dei deputati prodemocrazia. La seduta ha avuto momenti di caos e tensione quando le opposizioni hanno scandito slogan e mostrato una foto della Lam con le mani color rosso sangue. Intanto,Pechino esprime "forte indignazione" verso gli Usa per l'approvazione dello "Hong Kong Human Rights and Democracy Act" da parte della Camera americana, e ...

Hong Kong.Usa approva atti pro-proteste : 04.30 La Camera americana ha approvato norme ufficiali con le quali manifesta il supporto Usa a tutela dei diritti umani e civili dei manifestanti pro-democrazia di Hong Kong. Immediata la reazione della Cina che ha espresso la sua "forte indignazione" e ha ribadito la richiesta di sospensione di ogni ingerenza negli affari interni.

Vela – Meno di 24 ore alla Hong Kong to Vietnam Race : Maserati Multi 70 pronta al via - a bordo anche Jovanotti : Meno di 24 ore al via della Hong Kong to Vietnam Race: Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono pronti alla sfida con SHK Scallywag Fuku. La situazione meteo si annuncia prevalentemente ventosa Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini prenderanno il via domani, mercoledì 16 ottobre alle 11.10 ora locale (3.10 UTC, 5.10 ora italiana) per la 9a edizione della Hong Kong to Vietnam Race. La regata, organizzata dal Royal Hong Kong Yacht Club, ...

Il campione di basket NBA LeBron James ha criticato il dirigente degli Houston Rockets che aveva appoggiato le proteste di Hong Kong : LeBron James, uno dei più forti giocatori di sempre di basket NBA, oggi ai Los Angeles Lakers, è intervenuto su una questione di cui si parla da giorni negli Stati Uniti e che ha già avuto conseguenze molto rilevanti sul

La BlizzCon rischia di essere invasa da protestanti per la questione Hong Kong e Blitzchung : Blizzard si trova alle prese con una gatta da pelare di dimensioni mastodontiche e alcune presunte iniziative come i ban dai forum per 1000 anni non fanno che esasperare una situazione che potrebbe rivelarsi esplosiva in vista della BlizzCon.La questione Blitzchung ha spinto parecchi giocatori a organizzarsi per dare vita a delle vere e proprie proteste in vista del grande evento che si terrà nel weekend di inizio novembre. Il gruppo Fight for ...

Xi avverte Hong Kong e Tibet : "Separatisti saranno fatti a pezzi" : Pechino “romperà le ossa” ai separatisti. Non lascia spazio a interpretazioni il presidente cinese Xi Jinping, che dal Nepal lancia un avvertimento minaccioso a chi, da Hong Kong al Tibet, sta provando a separarsi dalla Cina. Non nomina nessuno direttamente, ma le parole di Xi arrivano in una fase di molteplici spinte indipendentiste nel gigante asiatico. “Chiunque si dedichi al separatismo in qualsiasi parte della ...

Jovanotti - dopo il tour si imbarca per la Hong Kong to Vietnam Race. Soldini : “L’ho arruolato come marinaio - lo farò lavorare” : Per qualche giorno Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, abbandonerà la chitarra e vestirà i panni da marinaio. Il cantante è pronto a salpare a bordo del Multi 70 Maserati nella nona edizione della Hong Kong to Vietnam Race, al via mercoledì, a fianco dell’amico e skipper Giovanni Soldini. “Il grande navigatore, e mio amico, mi ha preso nel suo equipaggio – scrive Jovanotti su Instagram -. Sarò grinder, cioè quello che frulla ...

Jovanotti ad Hong Kong : la sua testimonianza della protesta che anima la regione in questi giorni : Jovanotti si è trovato immerso in una delle tantissime proteste che a Hong Kong fanno per l’indipendenza dal governo cinese. Così è diventato un involontario reporter che ha documentato la manifestazione incredibilmente lunga, come non ne aveva mai viste. Quando hanno visto che stava filmando, gli hanno chiesto di non riprendere i volti, peraltro coperti da mascherine, per evitare il riconoscimento facciale della polizia cinese. Ha anche ...