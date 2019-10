Fdi | Zingaretti non ha la maggioranza

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma – Si sfalda lache sostiene la giunta. I consiglieri del centrosinistra non fanno più nemmeno atto di presenza, presi nel vortice delle riunioni per definire i termini e le contropartite dell’inciucio con il M5 Stelle anche alla Regione Lazio. Le continue assenze diormai dedito a tempo pieno al Partito Democratico esprimono mancanza di rispetto verso l’istituzione, ma ancora più grave è l’imposizione di conteggiarlo come presente ai fini del numero legale. Un imbroglio ormai inutile visto che la giunta di centrosinistra non ha più nemmeno quegli appoggi esterni che gli consentivano di restare a galla distribuendo nomine e facendo accordi di potere nelle segrete stanze. I cittadini del Lazio meritano di meglio e di più. Ora lo zar Nicola si faccia da parte. L'articolo Fdi:non ha laproviene da RomaDailyNews.

