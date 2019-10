F1 | Toro Rosso cambia nome | l’ex Minardi sarà Alpha Tauri dal 2020

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ora è ufficiale: lacambierà il proprioper il Mondiale F1e si trasformerà in. La scuderia minore della Red Bull aveva palesato il proprio desiderio già da qualche settimana e durante il weekend riservato al GP del Giappone è arrivato il via libera, gli altri team hanno dato il proprio benestare senza alcun problema insieme alla FIA e a Liberty Media. L’exassumerà così unnuovo per promuovere uno dei tanti marchi che fanno parte della celeberrima azienda austriaca di bevande energetiche. Lachiuderà così la propria storia in Formula Uno dopo 14 stagioni anche se gli uomini nei boxe e in fabbrica saranno sempre gli stessi. Ricordiamo cheè un marchio di moda dedicato alla stella rossa della costellazione del. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

SkySportF1 : ? Arriva l'approvazione da parte della #F1 Commission #SkyMotori #Formula1 - analuh76 : RT @Massinhadesapos: RIP Toro Rosso. - mintmuffins : RT @kimisebsciarl: La toro rosso cambia nome ufficialmente in alpha tauri, io la chiamerò per sempre toro rosso ok -