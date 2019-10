È stato arrestato un altro collaboratore di Rudolph Giuliani

Aiutò il boss a sfuggire alla cattura - arrestato poliziotto per concorso esterno. Il gip : “Cosche di ‘ndrangheta agevolate da un ventennio” : Quando la polizia era andata arrestarlo la notte tra il 19 e il 20 dicembre 2018, il boss Rocco Devona della cosca Megna di Papanice non c’era a casa. Scorrendo la chat di Telegram sul suo cellulare, però, gli investigatori hanno trovato un messaggio poche ore prima del blitz. C’era scritto solo “Ehi” e proveniva da un numero registrato nella rubrica sotto il nome “Amore mio”. In realtà quel contatto non era la moglie del boss ma il ...

Mafia : amministratore giudiziario arrestato confessa al gip 'Ho intascato quei soldi' : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Ha confessato davanti al Gip di Palermo di essersi intascato oltre 350 mila euro provenienti da aziende sequestrate alla Mafia. Il commercialista Maurizio Lipani, arrestato due giorni fa con l'accusa di peculato e autoriciclaggio, ha spiegato al Gip di attraversare un

Picchia assistito e si fa intestare 18 case : arrestato badante : La Guardia di Finanza di Riva Trigoso ha arrestato un badante di 52 anni a Sestri Levante, in provincia di Genova, con l'accusa di estorsione aggravata, percosse e maltrattamenti aggravati nei confronti della persona che avrebbe dovuto assistere. Le violenze, ricostruite dall'indagine dei finanzieri e coordinata dalla Procura di Genova, "miravano a ridurre la vittima in uno stato di soggezione psichica, tale da condizionare le scelte anche più ...

Milano : lancia molotov dal balcone e istiga pitbull contro poliziotti - arrestato : Milano, 15 ott.(Adnkronos) - lancia una molotov contro il fratello e poi cerca di aizzare il proprio pitbull contro i poliziotti intervenuti sul posto. E' successo in via Saint Bon a Milano, dove un ragazzo di 23 anni, spagnolo e agli arresti domiciliari è stato arrestato con l'accusa di resistenza

Milano : spacciatore in sedia a rotelle - arrestato : Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Costretto sulla sedia a rotelle per una amputazione alla gamba, spacciava droga nel parco delle Groane a Garbagnate Milanese. L'uomo, un egiziano di 37 anni, è stato arrestato dai carabinieri durante un servizio di contrasto alle sostanze stupefacenti. I militari hanno

Milano : truffatore latitante da 15 anni - arrestato vicino casa della madre (3) : (Adnkronos) - Nonostante l’applicazione alla fine degli anni Novanta del Questore di Lecco, ha continuato a delinquere architettando un sistema di riciclaggio di assegni rubati all’interno del quale era il destinatario ultimo delle somme di denaro che a lui confluivano dopo essere state versate su c

Milano : truffatore latitante da 15 anni - arrestato vicino casa della madre (2) : (Adnkronos) - Una volta trovato sotto casa della madre, durante i controlli, l'uomo ha esibito documenti falsi con il quale era entrato nel Paese ed è stato trovato in compagnia di una donna di origini sudamericane che ha dichiarato di essere la sua compagna. I due avevano una consistente somma di d

Milano : truffatore latitante da 15 anni - arrestato vicino casa della madre : Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Era latitante da 15 anni ed è stato arrestato vicino casa della madre a Milano. L'uomo, 53 anni, deve scontare una pena di 13 anni e 8 giorni per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e in materia di armi commessi anche in forma associativa. Avrebbe falsificato d

Avellino - l’arrestato per camorra disse : “Sabino si è messo sempre a disposizione” : Ha deciso di autosospendersi dal suo incarico di coordinatore provinciale della Lega irpina, Sabino Morano, indagato per scambio elettorale politico mafioso nell’ambito dell’indagine che ieri ad Avellino ha portato all’arresto di 23 persone accusate di far parte del nuovo clan Partenio. A far finire nel registro degli indagati il politico, ex Forza Italia e tra i sostenitori della macroregione del Sud, il ...

Pistoia - arrestato ex calciatore professionista : minacciava e perseguitava una coppia : L’uomo, un ex calciatore professionista, è accusato di atti persecutori e minacce gravi nei confronti di una coppia di coniugi residenti a Ponte Buggianese (Pistoia). Dai due avrebbe preteso dei soldi prestati in passato. Sorpreso mentre era in procinto di molestare la donna, è stato arrestato in flagranza di reato.Continua a leggere

Minaccia e perseguita una coppia : arrestato ex calciatore [DETTAGLI] : Brutto episodio che si è verificato nelle ultime ore e che riguarda il mondo del calcio. Nel dettaglio una coppia di Ponte Buggianese ha denunciato continue minacce, le accuse sono rivolte nei confronti di un ex calciatore A.S. di 47 anni, al centro della vicenda ci sarebbe una somma di denaro di cui l’uomo pretendeva la restituzione. La situazione era diventata delicata ormai da tempo, inizialmente il destinatario delle minacce era ...

Il poliziotto che ha sparato e ucciso una donna nera di 28 anni che si trovava a casa sua - in Texas - è stato arrestato e accusato di omicidio : Il poliziotto che sabato scorso a Fort Worth, Texas, ha sparato e ucciso una donna nera di 28 anni mentre giocava in salotto ai videogiochi con il nipote è stato arrestato e accusato di omicidio. La donna si chiamava Atatiana

Terracina - spari verso i braccianti per farli lavorare di più : arrestato 35enne : Un imprenditore agricolo di Terracina, in provincia di Latina, è stato arrestato ieri in flagranza di reato mentre minacciava i braccianti agricoli impiegati sui suoi terreni con armi da fuoco per spingerli a lavorare di più.Le indagini erano state avviate dopo le denunce di cinque braccianti che avevano deciso di licenziarsi dopo i trattamenti subiti dal 35enne, che ora deve rispondere ad una serie di pesanti accuse: sfruttamento del lavoro, ...