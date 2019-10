Serie C | altro esonero | ribaltone in casa Fermana

Pallamano - Serie A maschile 2019 : altro successo per la Ego Siena - vincono anche Bolzano e Pressano : La Serie A di Pallamano maschile 2019 è giunta al suo sesto turno, e la Ego Siena continua la sua marcia in testa alla classifica, con la formazione toscana capace di sconfiggere anche la Junior Fasano per 37-30, restando a punteggio pieno grazie anche alle 10 reti del grande ex Demis Radovcic. Dietro fa un passo avanti il Pressano, vittorioso 23-21 sul Conversano nel big match del turno, mentre il Bolzano dilaga in casa contro la MFoods ...

Anticipazioni Serie tv : Grey’s anatomy - Supernatural - Riverdale - Supergirl - The Walking Dead e altro : Anticipazioni serie tv: Grey’s anatomy, Supernatural, Riverdale, Supergirl, The Walking Dead e altro Noi appassionati serial-addicted siamo sempre a caccia di succulenti spoiler e Anticipazioni delle nostre amate serie tv, quindi abbiamo cercato di far convergere in un unico articolo tutte le notizie cacciate fuori dal web e non solo. Inutile dirvi che se proseguite con la lettura c’è un alto rischio di SPOILER. Serializzato avvisato, ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano - altro colpo straordinario. Arriva Luis Scola! : La sensazione che quest’anno l’Olimpia Milano volesse fare le cose veramente sul serio la si aveva già dall’inizio dell’estate, ma ora si può iniziare davvero a sognare. La società lombarda ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’argentino Luis Scola, giocatore duttile sia a centro area che nel ruolo da quattro. Una stella che affiancherà lo spagnolo Sergio Rodriguez in una squadra dalle molteplici ...

Basket - Serie A 2019-20 : Milano altro colpo straordinario - arriva Luis Scola! : La sensazione che quest’anno l’Olimpia Milano volesse fare le cose veramente sul serio la si aveva già dall’inizio dell’estate, ma ora si può iniziare davvero a sognare. La società lombarda ha infatti ufficializzato l’arrivo dell’argentino Luis Scola, giocatore duttile sia a centro area che nel ruolo da quattro. Una stella che affiancherà lo spagnolo Sergio Rodriguez in una squadra dalle molteplici ...

Serie C - altro esonero nel girone C : stavolta tocca al Rende : “Il Rende Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Angelo Andreoli. A lui il ringraziamento del club per il lavoro svolto fino ad oggi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. Questo scarno comunicato è stato diffuso oggi dal Rende Calcio, all’indomani della sconfitta con la Paganese (5-1) nel Campionato di Serie C, girone C. Attualmente ...

IFA 2019 : Acer presenta la Serie ConceptD Pro e altro ancora : In occasione della fiera IFA 2019, Acer ha presentato la nuova serie ConceptD Pro, il notebook da gaming Predator Triton 300 i nuovi Swift e altro. Notebook ConceptD Pro I nuovi notebook ConceptD Pro con processori Intel Core di nona generazione e Windows 10 sono progettati non solo per i creatori professionisti, ma anche per gli ingegneri AI e gli sviluppatori di software. ConceptD 9 Pro Nella fascia alta, ConceptD 9 Pro è un notebook da 17,3 ...

Altro che Serie C - la media spettatori nel Girone C è pazzesca : il confronto con la Serie B - numeri incredibili per le big del campionato : I campionati di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali non quello di Serie C che preannuncia come al solito grande spettacolo. Le prime due giornate hanno dato importanti indicazioni soprattutto nel Girone C, le dirigenze sono state capaci di costruire squadre veramente forti, sono infatti almeno 4-5 le squadre in grado di poter lottare per la vittoria del campionato, piazze anche caldissime e che possono sempre ...

Serie C - Carrarese-Alessandria : arrestato un altro tifoso : Arriva anche il terzo arresto per gli scontri avvenuti nel pre-partita dell’incontro di Serie C Carrarese-Alessandria domenica scorsa allo stadio dei Marmi di Carrara culminati con il ferimento di otto poliziotti. Lo rende noto la questura di Massa Carrara. L’arrestato è un altro giovane tifoso dell’Alessandria, identificato grazie alle immagini rinviate dalle telecamere dello stadio e alla collaborazione fornita dai ...

Chiriches – Dopo il Sassuolo un altro club di Serie A sulle sue tracce : Vlad Chiriches è richiesto in Serie A. Sul rumeno c’è il Sassuolo che però ha offerto circa la metà della cifra richiesta dal Napoli. Come riportato da RaiSport, Chiriches è entrato nei piani della Fiorentina. I viola seguono anche Tonelli ma hanno offerto 12 milioni al Napoli per le prestazione del nazionale rumeno. La richiesta del Napoli è sui 15 milioni ma tra Pradè e Giuntoli la trattativa è in corso, sarebbe ad ogni modo una ...

Disney+ al D23 : nuove Serie Marvel - i trailer di Mandalorian e High School Musical e altro : Disney+ al D23: annunciate Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight. Ming-Na Wen in The Mandalorian. I trailer di Lilli e il Vagabondo, The Mandalorian, High School Musical e altro. Giorno 1 In questi ultimi giorni di fine estate a Anaheim è in corso il D23 Expo, una tre giorni in cui Disney festeggia la sua ricca line-up di franchise sotto la sua ala. Il D23 di quest’anno però è stato utilizzato da Disney per promuovere il suo nuovo servizio ...

Serie C - altro colpo in attacco : ufficiale Torromino alla Ternana : Serie C, ancora un altro colpo per l’attacco da parte di una compagine del girone meridionale, dopo l’ufficialità di Denis alla Reggina di ieri sera. La Ternana si è infatti assicurata Giuseppe Torromino. Il calciatore arriva dalla Juve Stabia, che comunica la cessione con un comunicato sul sito ufficiale. “S. S. Juve Stabia rende noto che è stato ceduto alla Ternana Calcio l’attaccante Giuseppe Torromino, classe ...

Da Boateng a Danilo - tutti gli "zingari" vip della Serie A : altro che bandiere... : Un tempo, nel calcio, andavano di moda i bomber di provincia. Attaccanti che vagabondavano per l' Italia, da nord a sud, portando in dote il loro talento nel fare gol. I girovaghi del calcio oggi si sono evoluti. Non si accontentano più dei confini nazionali. Sono diventati dei giramondo. Che non sc

Guida Serie A : L’altro campionato - per l’Europa : Per Atalanta, Roma, Milan, Lazio e Torino i primi posti sono distanti: la loro stagione verrà misurata con le coppe europee, quelle disputate e quelle che raggiungeranno

Calciomercato Serie A - le ultime : nuovo portiere per la Spal - altro colpo del Bologna - i nomi per la Lazio : Calciomercato – Tante ufficialità e indiscrezioni anche in questa domenica. In attesa dell’annuncio di Balotelli al Brescia, che Cellino ha rimandato per scaramanzia (ieri era 17), le squadre continuano a muoversi. A fare il punto è il Corriere dello Sport. La Spal ha chiuso per il sostituto di Gomis, ad un passo dal Digione. Si tratta di Karlo Letica, portiere del Brugge. Il gigante croato (201 cm) è atteso a breve in Italia. ...