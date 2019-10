Roma | 64enne dà fuoco alla sua casa e si getta dal balcone | deceduta sul colpo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa aintorno all'1:00, precisamente nel rione Pigneto, in via L'Aquila, dove una donna di 64 anni, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy, avrebbe dato primasuae poi si sarebbeta dal sesto piano della palazzina in cui abitava. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morta sul. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigli del, i quali hanno provveduto a spegnere le fiamme, e gli agenti della Polizia di Stato dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia, i quali hanno proceduto ai rilievi del caso. Donna trovata nella chiostrina del palazzo Secondo quanto riferisce la stampa locale, in particolare la testata onlineToday, la donna è stata trovata dai pompieri dopo che questi ultimi hanno finito di spegnere le fiamme. La vittima è stata trovata ...

