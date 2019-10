Litigano lei prende una scarpa con il tacco altissimo a spillo e quello che fa è terribile

Fonte : baritalianews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Una coppia , a Richmond, in Georgia, ha avuto una discussione molto violenta durante la quale lei ha avuto una pensata. La donna che si chiama Thelma Carter, che ha 46 anni ed è di Augusta ha preso una suacon ilmolto alto e ae ha massacrato la testa del suo compagno, Robert F. Higdon di 58 anni. L’uomo sotto i colpi violentissimi della donna che ha usato come arma una suanon ha potuto fare altro che soccombere ed è deceduto per le ferite gravissime infertagli con tale violenza che il suo capo è stato massacrato. Il capitano Scott Peebles, dell’ufficio dello sceriffo, ha divulgato la notizia che nonostante l’omicidio sia avvenuto di sabato solo il lunedì la donna ha allertato la polizia . La donna pare non si sia auto accusata del’omicidio ma ha fatto solo trovare il corpo del compagno. In ogni caso la polizia ha disposto nei suoi ...

Couldragon9 : #gf16 ah ok raga rettifico, è una finta litigata tra moscia e T., per dimostrare che come le coppie normali litigan… - _LaFranci : Ok litigano tutto il giorno poi lui bellamente chiede a lei di fare l’amore così come se nulla fosse ... #quartogrado - justfastF1 : RT @todorov_denis: Ahaha la Gruber invita tre giornalisti di sinistra antisalviniani ma alla fine indovinate che succede...litigano fra di… -