Extinction Rebellion | Scotland Yard vieta le proteste in tutta Londra Per ora 1400

Clima : polizia vieta le proteste di Extinction Rebellion a Londra. Già 1.400 arresti : "Qualsiasi assemblea legata a Extinction Rebellion deve mettere fine alle sue proteste in tutta la città di Londra" è il messaggio lanciato dalla polizia ai manifestanti che da giorni stavano occupando Trafalgar Square. Nei giorni scorsi le autorità hanno arrestato 1.400 attivisti ambientalisti.Continua a leggere

La polizia di Londra ha vietato le proteste del movimento ecologista Extinction Rebellion e ha sgomberato Trafalgar Square dalle tende dei manifestanti : La polizia di Londra ha vietato le proteste del movimento ecologista Extinction Rebellion e ha sgomberato Trafalgar Square dalle tende dei manifestanti. Le azioni di disobbedienza civile di Extinction Rebellion erano iniziate lo scorso 7 ottobre in tutto il mondo

Continuano le proteste per il clima di Extinction Rebellion : oltre 1.000 arresti tra Londra - Amsterdam e Bruxelles : Da lunedì scorso, l’associazione ambientalista Extinction Rebellion è protagonista di manifestazioni di disturbo in moltissimi Paesi per sottolineare l’urgenza di un’azione per invertire il trend climatico.. La polizia olandese ha arrestato ad Amsterdam almeno 130 manifestanti che per la causa del clima hanno bloccato il ponte principale nel centro della città. “Per il momento abbiamo arrestato 130 persone al ...

Le foto delle nuove proteste di Extinction Rebellion : Dal 7 ottobre è iniziata una nuova serie di eventi, proteste e manifestazioni del movimento ecologista che già si era fatto notare ad aprile

New York - gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion bloccano Times Square con una barca : 62 arresti : Hanno bloccato Times Square, tra la settima e la 44 strada a New York, con una barca. L’azione dimostrativa è stata messa in scena giovedì da Extinction Rebellion, un gruppo di attivisti per il clima che, al grido di “Act Now” (agire ora), ha protestato contro l’indifferenza della politica e delle persone. I manifestanti indossavano giubbotti di salvataggio arancioni e reggevano le bandiere dei paesi colpiti da catastrofi ...

Clima : gli attivisti di Extinction Rebellion occupano l’aeroporto di London City : Gli attivisti del movimento ecologista ‘Extinction Rebellion’ hanno invaso l’aeroporto di London City; la loro intenzione è “occupare pacificamente” per tre giorni lo scalo, e per il momento non ci sono conseguenze sui voli.”Confermiamo che un certo numero di manifestanti è arrivato all’aeroporto“, hanno comunicato le autorità aeroportuali su Twitter, intorno alle 9.30, indicando che però lo scalo ...

Extinction Rebellion - sciopero della fame degli attivisti a Roma. Michael Stipe si unisce alla protesta in Italia : “Chiedono il giusto” : “Non stanno assolutamente chiedendo troppo. Chiedono il giusto“. Michael Stipe, ex leader dei R.E.M., non ha dubbi: gli attivisti di Extinction Rebellion (XR) stanno combattendo una battaglia – non violenta – necessaria. Il cantante ha deciso che devolverà all’organizzazione ambientalista i guadagni ricavati il primo anno dalle vendite delle sue ultime opere, il libro di fotografie “Our Interference ...

Extinction Rebellion - tensione a Londra durante la protesta per il clima : 135 dimostranti arrestati : Pugno duro della polizia britannica contro i manifestanti del movimento ambientalista radicale Extinction Rebellion scesi in strada a Londra, come in numerose altre città del mondo, per una serie di proteste coordinate in programma da oggi fino a metà ottobre per denunciare “l’emergenza dei cambiamenti climatici”. Gli stessi investigatori hanno reso noto di aver arrestato nella sola mattinata di oggi 135 dimostranti, accusati ...

Extinction Rebellion - due settimane di proteste per il clima in 60 città del mondo : arresti a Londra - Amsterdam e Sydney : È iniziata la protesta di Extinction Rebellion (XR), l’organizzazione internazionale nata in Gran Bretagna e schierata in prima linea nella lotta per la difesa del clima. Dal 7 ottobre in 60 città di tutto il mondo, per due settimane, gli attivisti di XR chiederanno ai governi di dichiarare l’emergenza climatica ed ecologica e ridurre le emissioni di gas serra a zero netto entro il 2025: da Wellington a Sidney, da Varsavia e Berlino a ...

Più di 100 persone sono state arrestate a Londra nel primo giorno delle nuove proteste ambientaliste del movimento Extinction Rebellion : Più di 100 persone sono state arrestate oggi a Londra nel primo giorno delle nuove proteste ambientaliste del movimento Extinction Rebellion. La polizia di Londra ha detto che alle 11.30 di questa mattina erano già state arrestate 135 persone, che