E se un giorno un robot ti rubasse il lavoro?

(Di martedì 15 ottobre 2019) Intelligenza artificiale, rete blockchain,ica, algoritmi: il nostro, appare chiaro, è sempre più un mondo a portata di click, nel quale uomo estanno imparando a convivere.Ogni dimensione della vita quotidiana diviene oggetto di crescente automazione e il mondo dell’occupazione subisce le conseguenze di questa rapida ondata di digitalizzazione. Se la sociologia segue il mantra “dimmi chefai e ti dirò chi sei”, la quarta rivoluzione industriale a cui lo sviluppo tecnologico ha dato avvio cambia radicalmente le carte in gioco, ridefinendo le regole tradizionali su cui il funzionamento di ciascun settore produttivo si basa, dando vita a nuove formule contrattuali e richiedendo competenze tecniche specifiche, da acquisire per affrontare con prontezza il cambiamento.E così, in una realtà sempre più orwelliana, ...

