Descendants 3 | il dance tutorial di Veronica Peparini e Andreas Muller sulle note di Good

Fonte : blogo

(Di martedì 15 ottobre 2019) "It'sto be bad". È il motto dei figli dei Cattivi più famosi dell'universo Disney, che si ritroveranno sul piccolo schermo in occasione del terzo capitolo della saga. La messa in onda in Italia del film tv3 è prevista per sabato 26 ottobre alle ore 14.00, su Disney Channel, canale 613 di Sky.La traccia principale della colonna sonora del lungometraggio,To Be Bad, interpretata dall'intero cast di attori, è stata resa disponibile il 2 agosto scorso. La canzone accompagna il numero di apertura di3, durante il quale i protagonisti si esibiscono in una coreografia che, ballerini della trasmissione di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, hanno replicato in unper tutto il pubblico affezionato alla saga. Nel video, che diffondiamo in anteprima, la coppia di ballerini riproducono passo dopo passo ...

