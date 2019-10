Auto | armi | migranti | perché l’Europa è ostaggio della Turchia

Turchia - la Germania blocca la vendita delle armi. Autobomba esplode vicino alla prigione con i detenuti dell'Isis : Siria, continua l'offensiva turca. E sono migliaia i curdi in fuga dai territori bersagliati dagli attacchi dell'esercito turco e dai bombardamenti. Proseguono, infatti, per il quarto giorno...

Sardegna : armi - droga e Auto rubate - arrestate tre persone : Hashish, marijuana, armi, munizioni, auto e moto rubate. Ma soprattutto l’ombra della mafia nigeriana che si affaccia in tutta la Sardegna. Ne sono convinti gli uomini della Squadra Mobile di Cagliari che martedì mattina, a Quartu Sant’Elena, hanno arrestato con le pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti due ragazzi nigeriani: Yly Aimienoho e Innocent Iboi, rispettivamente di 31 e 34 anni. In manette è finito anche un ...

Acquisto Auto usate – I cinque consigli di CarGurus per risparmiare : CarGurus: cinque consigli per risparmiare denaro sull’Acquisto di un’auto usata La regola è la stessa che applica chi dirige un’azienda: per risparmiare denaro sull’Acquisto di un’auto usata, il segreto sta nella dinamica di domanda e offerta. CarGurus (www.CarGurus.it) – uno dei principali marketplace di auto a livello mondiale – ha realizzato una breve guida per aiutare gli acquirenti ad identificare gli scenari in ...

Cambio residenza per Rc Auto - tasse e bollette. Come risparmiano i furbi : Cambio residenza per Rc auto, tasse e bollette. Come risparmiano i furbi Sotto la richiesta di Cambio di residenza possono celarsi diversi obiettivi, tra cui l’evasione fiscale. È così che i furbi risparmiano su Rc auto, tasse e pagamento delle bollette e spesso vengono effettuati appositi accertamenti per stanare i furbetti e cercare di recuperare quanto non pagato. Un’inchiesta a cura di Felicia Mammone per la trasmissione DiMartedì su La7 ...

Sinead O’Connor : Prince prima cercò di picchiarmi poi mi inseguì in Auto : Ospite a Good Morning Britain Sinead O’Connor ha raccontato che Prince avrebbe cercato in passato di aggredirla e che l'episodio non sarebbe stato un caso isolato per Prince, i cui eredi non hanno al momento concesso alcuna replica. Sinead O’Connor è ancora molto nota al pubblico per la canzone “Nothing Compares 2U”, uscita nel 1990 e composta da Prince e quando in studio le è stato chiesto che rapporto avesse con l’autore che più di tutti ha ...

Autostrade : mai risparmi su manutenzione : 13.20 A proposito di presunte volontà d'Autostrade per l'Italia di risparmiare sulla manutenzione,Aspi spiega di "aver sempre speso più"degli impegni pianificati,"il consuntivo di spesa del 20002018 è di 196mln di euro in più". "La spesa in manutenzione per km di infrastruttura -afferma in una nota- è di 108.000 euro all'anno,5 volte più della spesa sulla propria rete e 3 volte più delle concessionarie francesi,spagnoli" Per rispondere al ...

Auto90 permette di forzare la frequenza del display di OnePlus 7 Pro con un occhio al risparmio energetico : Auto90 è un'applicazione che permette di controllare la frequenza del display di OnePlus 7 Pro, in particolare il passaggio a 60 Hz o 90 Hz, forzando una delle due modalità per alcune applicazioni per mantenere i vantaggi del risparmio energetico. L'articolo Auto90 permette di forzare la frequenza del display di OnePlus 7 Pro con un occhio al risparmio energetico proviene da TuttoAndroid.

Torino - dopo lite distrugge 3 Auto con una marmitta : preso magrebino : Federico Garau In condizioni psicofisiche alterate il nordafricano, reduce da una lite, ha sfogato la sua ira danneggiando pesantemente 3 vetture posteggiate a bordo strada con una marmitta della lunghezza di un metro Ancora un episodio di violenza nel quartiere di Barriera di Milano (Torino), al termine del quale è stato tratto in arresto un 30enne di nazionalità marocchina. I fatti si sono svolti intorno alle 4 del mattino, quando ...

