ATP Anversa – Splendido esordio per Sinner | l’azzurro stende il polacco Majchrzak e ‘si

Fonte : sportfair

(Di martedì 15 ottobre 2019)positivo per il tennista italiano, che non lascia scampo al proprio avversario qualificandosi così per il secondo turno del torneo belga Janniksi qualifica al secondo turno dell’European Open, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Lotto Arena di, in Belgio. Il tennista italiano non lascia scampo al, imponendosi con il risultato di 6-4, 6-2 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Una partita dominata dal numero 119 del ranking, che si guadagna così l’accesso al turno successivo dove affronterà il francese Gael Monfils, numero 1 del seeding.L'articolo ATPper, l’azzurroile ‘si regala’ Monfils SPORTFAIR.

sportface2016 : Jannik #Sinner batte Kamil #Majchrzak nel primo turno dell'#ATPAntwerp - lucajuve1910 : RT @lorenzofares: BOOM SINNER ??????!!! Ad Anversa si prende la rivincita di Ostrava su Majchrzak ???? battendo 64 62 e vola al 2T dove sfiderà… - WeAreTennisITA : #Sinner supera il primo turno ad Anversa! L'azzurro, attualmente numero 119 ATP, ha battuto in due set #Majchrzak:… -