VIDEO F1 | GP Giappone 2019 | l’incidente al via tra Leclerc e Verstappen dall’on-board dei

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : Charles Leclerc tiene fermo lo specchietto a 300 km/h con una mano alla curva 130R : Il Gran Premio del Giappone 2019 non ha rispettato le grandi aspettative post-qualifiche della Ferrari ed in particolare di Charles Leclerc, protagonista di una gara complicatissima chiusa al settimo posto dopo aver dovuto scontare 15″ di penalità al termine della corsa. Il monegasco è incappato in una brutta partenza diventata disastrosa dopo il contatto di curva 2 in cui è andato a colpire (involontariamente) la Red Bull di Verstappen ...

VIDEO Toto Wolff F1 - GP Giappone 2019 : “Felice per aver ottenuto il sesto titolo come la Ferrari” : Il GP del Giappone 2019 di F1 (clicca qui per la cronaca) non poteva concludersi in maniera migliore per la Mercedes. Vittoria dopo la prima fila tutta Ferrari delle qualifiche del mattino, Valtteri Bottas “premiato” con il gradino più alto del podio e, non ultimo, il sesto titolo Costruttori consecutivo per il team di Brackley. Da quanto è sbarcato l’ibrido nella massima categoria del motorsport, non c’è più stata ...

VIDEO Mattia Binotto F1 - GP Giappone 2019 : “Non abbiamo raccolto quanto potevamo” : Matta Binotto non è certo soddisfatto dopo il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. Dopo la strepitosa doppietta nel corso delle qualifiche la scuderia di Maranello confidava in ben altro risultato a Suzuka, ma un secondo ed un sesto posto, non possono certo far sorridere il team principal. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport VIDEO Mattia Binotto F1, GP Giappone 2019 Clicca ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Giappone 2019 : “Complimenti al team - io e Bottas siamo e saremo sempre in lotta” : Una giornata da ricordare per la Mercedes quella del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Il 1° e 3° terzo posto del finlandese Valtteri Bottas e del britannico Lewis Hamilton hanno permesso alla scuderia di Brackley di conquistare per la sesta volta il titolo dei costruttori. Una gara che, di fatto, si è decisa alla partenza e nella quale il finnico è stato abile a sfruttare le incertezze dei due piloti della Ferrari Sebastian ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Giappone 2019 : “E’ stato un mio errore in partenza” : Sebastian Vettel ha concluso il GP del Giappone, 17esima prova del Mondiale 2019 di F1, (clicca qui per la cronaca) in seconda posizione al termine di una corsa abbastanza positiva nonostante una pessima partenza dalla pole position. Il tedesco della Ferrari ha perso la leadership della gara proprio allo scatto rischiando anche di essere penalizzato per una falsa partenza, riuscendo comunque a conservare perlomeno la seconda piazza alle spalle ...

VIDEO F1 - GP Giappone : la Mercedes festeggia il suo sesto titolo Costruttori : E siamo giunti a sei! Sono ben sei, infatti, i titoli Costruttori consecutivi della Mercedes nel Mondiale di F1. Un traguardo storico che va a pareggiare il record della Ferrari tra il 1999 e 2004 e che mette la scuderia di Brackley nell’Olimpo della categoria. Anche Toto Wolff, team principal delle Frecce d’argento ha voluto celebrare degnamente il risultato. Andiamo a sentire le sue parole. VIDEO: IL sesto titolo DELLA ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Giappone 2019 : “Non meritavamo questo risultato - dobbiamo migliorare in gara” : Il weekend del Gran Premio di Giappone 2019 non si è chiuso nel migliore dei modi per Charles Leclerc, relegato in sesta posizione sul traguardo dopo essere scattato dalla seconda piazzola in griglia di partenza. Proprio lo scatto al via è stato decisivo per la gara del monegasco, il quale è entrato in contatto con la Red Bull di Verstappen danneggiando l’alettone anteriore e dovendo rientrare ai box anticipatamente. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : il primo giro della gara di Suzuka : Il Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno, come spesso capita, ha vissuto emozioni notevoli già dai primi metri. La pessima partenza delle Ferrari ha dato il via agli attacchi di Bottas e Hamilton, quindi Verstappen che attacca Leclerc e ne paga le conseguenze. Andiamo a rivivere i momenti più interessanti della partenza della gara di Suzuka. VIDEO: IL primo giro DI Suzuka alessandro.passanti@oasport.it Twitter: ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : l’ultimo giro completo della gara con il duello Vettel-Hamilton : Il Gran Premio del Giappone 2019 si è concluso con il netto successo della Mercedes con Valtteri Bottas, capace di prendersi la leadership della gara in partenza per poi mantenerla sostanzialmente fino alla bandiera a scacchi al netto delle varie strategie. Il finlandese ha preceduto sul podio la Ferrari di Sebastian Vettel e l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, sempre più vicino al titolo iridato piloti. Di seguito il VIDEO ...

Formula 1 – Si spengono i semafori a Suzuka : ecco la partenza del Gran Premio del Giappone [VIDEO] : E’ cominciato l’appuntamento nipponico del calendario di Formula 1, semafori spenti e spettacolo che può avere inizio Messa alle spalle la giornata di relax forzato dovuta al tifone Hagibis, scatenatosi sulle cose del Giappone nella giornata di ieri, i piloti son tornati oggi in pista per Qualifiche e gara. Prima fila tutta Ferrari con Vettel e Leclerc davanti a Bottas e Hamilton, in quest’ordine son scattati i ...

Il tifone Hagibis è arrivato in Giappone e ora punta Tokyo. Foto e VIDEO : Nel Paese è massima allerta per quello che è considerato il tifone peggiore degli ultimi 60 anni. Ci sono già delle vittime

VIDEO GP Giappone - com’è la situazione a Suzuka dopo il tifone Hagabis? C’è stato un terremoto : Il tifone Hagabis è passato sopra Suzuka senza fare molti danni, ora soltanto la sua coda lascia dei ricordi con delle raffiche di vento di media intensità ma per domani la situazione sarà tranquilla. Si potranno dunque svolgere regolarmente le qualifiche e la gara del GP del Giappone 2019, attesissima tappa del Mondiale F1. Nel frattempo su Tokyo si è abbattuto anche un terremoto di magnitudo 4. Di seguito il VIDEO con gli aggiornamenti della ...

Il tifone Hagibis spaventa il Giappone : si abbatte su coste sud-ovest Tokyo [VIDEO] : Il tifone Hagibis ha raggiunto la prefettura di Shizuoka, a sud-ovest di Tokyo, e si sta dirigendo verso l’enorme area metropolitana, mentre il Giappone si prepara alla tempesta più grave degli ultimi 60 anni. Lo riferisce l’agenzia meteorologica nazionale (Jma). Il tifone Hagibis spaventa il Giappone: le impressionanti immagini dal distretto di Chiba [VIDEO] L'articolo Il tifone Hagibis spaventa il Giappone: si abbatte su coste ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : il tifone Hagibis stravolge il programma del weekend - Mercedes dominante nelle libere e favorita per la pole : Il tifone Hagibis ha rivoluzionato il programma del weekend in quel di Suzuka, con la terza sessione di prove libere cancellata del tutto e le qualifiche posticipate alle ore 10 locali di domenica 13 ottobre. Nonostante l’incertezza di un meteo estremamente variabile ed incerto, la Mercedes parte coi favori del pronostico per pole position e vittoria alla luce degli eccellenti riscontri raccolti durante le prove libere del venerdì anche se ...