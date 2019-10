Vaticano | il Papa accetta  le dimissioni di Giani Il capo della Gendarmeria |  «Io servo

Foto addetti Vaticano sospesi - il Papa attacca : "È un peccato mortale" : Dopo la pubblicazione delle Foto di addetti del Vaticano sospesi in seguito agli accertamenti su operazioni finanziarie sospette della Segreteria di Stato, ”è iniziata un’indagine, per volere del Santo Padre, sulla illecita diffusione di un documento ad uso interno delle forze di sicurezza della Santa Sede, la cui gravità, nelle parole di Papa Francesco, è paragonabile ad un peccato mortale, poiché lesivo ...

Papa Francesco non può più fidarsi di nessuno. Trema il Vaticano - clamoroso sospetto sulla Gendarmeria : Papa Francesco ha avviato la procedura per la sostituzione del capo della Gendarmeria vaticana Domenico Giani. Dopo lo scandalo finanziario che ha travolto il Vaticano Bergoglio si sarebbe convinto dell'opportunità di un cambio ai vertici della struttura che si occupa di tutte le inchieste avviate d

Vaticano - Papa Francesco e le barricate del cardinale Mueller : "Il pontefice non può cambiare le leggi divine" : "Neanche il Papa ha il potere di farlo". Il prefetto emerito dell'ex Santo Ufficio Gerhard Mueller, uno degli esponenti più in vista del fronte conservatore in Vaticano, chiude la porta a ogni tentazione di aprire il sacerdozio ai "viri probati", ossia uomini anziati sposati e di provata fede. Una t

Alì Agca : “Papa ha sbagliato a chiamare Pignatone in Vaticano - lui archiviò il caso Orlandi” : “La nomina dell'ex procuratore capo di Roma dottor Giuseppe Pignatone a presidente del tribunale Vaticano è un grave errore commesso da Papa Francesco. Poiché il dottor Pignatone ha archiviato il caso Emanuela Orlandi al tribunale di Roma”: a parlare è l'attentatore di Giovanni Paolo II, Mehmet Ali Agca, che chiede le dimissioni di Pignatone.Continua a leggere

Vaticano - Papa Francesco contro l'Occidente lancia il suo "partito economico" : il Santo Padre in politica : Papa Francesco e i bergogliani di rito terzomondista (ormai una vera e propria corrente interna al cattolicesimo, pensate che il neocardinale Michale Czerny ha scelto per il suo crocifisso il legno di un barcone approdato a Lampedusa) devono prima o poi sciogliere un' aporia. Quella che allontana, f

Vaticano - Papa Francesco ha fatto cardinale il gesuita Czerny : nel suo stemma un barcone di migranti : Il Concistoro viene scosso dalle parole di Papa Francesco. Nel giorno della nomina dei 13 nuovi cardinali (a immagine e somiglianza della Chiesa bergogliana), il Pontefice mette in allerta il Vaticano e tutto il mondo cattolico lamentandosi della "infedeltà" di alcuni uomini della Chiesa. Un'accusa

Vaticano - Papa Francesco e "monsignor Tortellino" diventato cardinale : ong - migranti e Islam - ora tutto torna : Qualcuno lo ha ribattezzato "Monsignor Tortellino", con perfidia. Oggi però Don Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, è uno dei 13 nuovi cardinali scelti da Papa Francesco per riscrivere il Conclave a propria immagine e somiglianza. E in effetti Don Matteo con l'apertura al tortellino ripieno di car

Vaticano - Papa Francesco e l'Imam di Firenze : si laurea a spese della Curia - insegnerà religione cattolica : l'Imam di Firenze Hamda Al Zeqri si è laureato in Scienze religiose e potrà così insegnare religione cattolica nelle scuole italiane. La storia del 33enne musulmano ex profugo yemenita sembra lo specchio perfetto dei dettami del Pontificato di Papa Francesco, che predica il riavvicinamento e il dial

Vaticano - Papa Francesco e le inquietanti parole di Ratzinger ai nuovi cardinali : "Siate fedeli al Pontefice" : Un pulmino ha accompagnato i 13 nuovi cardinali nominati da Papa Francesco al cospetto del Papa Emerito Joseph Ratzinger. Giunti al Monastero Mater Ecclesiae per rendere omaggio a Benedetto XVI, i neo-porporati (tutti di comprovata fede - e ideologia - bergogliana) si sono sentiti rivolgere queste p

Vaticano - Papa Francesco e i dettami di Ratzinger : "Bisogna occuparsi di ecologia e giustizia sociale" : Molte sono state le critiche mosse dagli ultraconservatori nei confronti di Papa Francesco, reo di occuparsi di tematiche quali ecologia e giustizia sociale che non dovrebbero essere di suo interesse, polemiche che si sono poi acuite dopo che questi ha indetto un Sinodo sull'Amazzonia. Eppure, come

Vaticano - Papa Francesco e il colpo di mano al Concistoro : "Bergoglio per sempre" - così blinda il Conclave : Un Concistoro per "blindarsi" dai nemici, dentro e fuori dal Vaticano. Papa Francesco ha creato 13 nuovi cardinali, di cui 10 sotto gli 80 anni, e ora come ricorda la Stampa "il numero dei porporati elettori di nomina bergogliana supera la maggioranza assoluta: 67 su 128 (43 sono stati scelti da Ben

Vaticano - cadono frammenti dal tetto di San Pietro durante la messa di Papa Francesco : evacuata un’ala della Basilica : Oggi pomeriggio durante una messa celebrata da Papa Francesco per l’ordinazione di quattro nuovi vescovi, piccoli frammenti del soffitto della Basilica di San Pietro sono caduti a terra. Per precauzione la zona interessata, l’ala alla sinistra dell’altare, è stata evacuata. Fortunatamente non c’è stata alcuna conseguenza rilevanti sulle persone perchè “si è trattato di frammenti piccolissimi” secondo i ...

Vaticano - Papa Francesco alle prese con un altro scandalo : l'acquisto di un palazzo a Londra per 160 milioni : Il Vaticano deve fare i conti con diversi scandali. Ad ora si aggiunge anche quello della palazzina, di proprietà della Chiesa, a Londra in Sloane Avenue numero 60, nel cuore del quartiere lussuoso di Chelsea. L'abitazione dovrebbe valere, almeno nelle intenzioni, l'equivalente dei 160 milioni di do

Papa Francesco chiama il super-pm Pignatone a indagare in Vaticano : chi è nel mirino del Pontefice : In meno di mezzo chilometro quadrato di territorio amministrato dalla Santa Sede, da un po' di tempo, ne capitano di tutti i colori. Non ci si può fidare più di nessuno, nemmeno nei Sacri Palazzi. Così Papa Francesco ha deciso di dare una ripulita chiamando in soccorso l' ex procuratore della Repubb