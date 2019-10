Trovata morta la popstar sudcoreana Sulli E’ giallo

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 14 ottobre 2019)nel mondo della musica giovanile coreana. Il corpo di Choi Jin-ri, meglio conosciuta con il nome d'arte, 25 anni, è stato scoperto nella sua casa a Seongnam, a sud della capitale, Seoul. Il corpo è stato scoperto dal suo manager che si è recato a casa dopo non essere riuscito a raggingerla telefonicamente., alle prese con una grave depressione, era membro della f(x), una delle band più popolari in Corea del Sud e ha contribuito ad alimentare la mania globale del K-pop.ha lasciato il gruppo nel 2015 intraprendendo una carriera come cantante solista e attrice. Più di recente è apparsa in un programma televisivo in cui le star del K-pop hanno discusso delle loro esperienze con commenti online malevoli. La sua scomparsa è diventata uno dei trend principali di Twitter rimbalzando in ogni angolo del globo con 800mila tweet che ne fanno attualmente l'argomento più ...

RaiNews : La stella del k-pop Sulli è stata trovata morta dal manager nella sua casa a sud di Seoul - repubblica : #Sulli, stella del #K-pop trovata morta in casa: è stata vittima di cyberbullismo - LaStampa : Le forze dell'ordine hanno dichiarato in una nota che la giovane soffriva di 'grave depressione'. In passato era st… -