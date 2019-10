Trieste | 17enne accoltellato | 15enne nordafricano confessa

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Ilsi è presentato in Questura e ha ammesso le sue colpe. Al vaglio della procura la posizione del 18enne che era con lui. Stabili le condizioni della vittima Le forze dell'ordine dihanno fermato il presunto responsabile dell'accoltellamento che si è verificato sabato sera nella zona della scala dei Giganti. A colpire con un coltello un, sarebbe stato undi 15 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il ragazzino, indagato per tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, si trova ora in stato di fermo in una comunità per minori. La vittima, dopo la violenta lite, aveva chiesto aiuto in un McDonald's della zona. Ferito all'addome in modo grave, era stato subito ricoverato in rianimazione all'ospedale Cattinara. Ora le sue condizioni risultano ...

