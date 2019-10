Sky – Arrivano aggiornamenti sui rinnovi azzurri I dettagli

Fonte : forzazzurri

Napoli Sky Sport riporta degli aggiornamenti riguardo ai rinnovi di alcuni giocatori. Allan aspetta un aumento d'ingaggio, situazione di stallo per Lorenzo Insigne. Trattative un po' più delicate, invece, per Mertens e Callejon: per lo spagnolo il Napoli è pronto a fare uno sforzo, così come per Mertens. Il belga vuole confermare lo stesso contratto di 4 milioni a stagione, magari con dei bonus, la richiesta è di un prolungamento triennale. Poco intrigato dall'ipotesi Cina, mentre desta più interesse l'opzione MLS. Ma la priorità è quella di restare in azzurro.

