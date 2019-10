Paratici | ' Cristiano Ronaldo non lascerà la Juventus tra un anno'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Fabioè l'uomo del mercato dellae da diversi anni sta facendo un lavoro egregio. Il dirigente bianconero colleziona premi importanti e anche oggi è stato insignito di un bel riconoscimento. Infatti, Fabioè stato ad Amatrice per ritirare il premio Manlio Scopigno come manager of the year 2019. A margine della cerimonia il dirigente della Juve ha parlato di diversi argomenti e soprattutto si è concentrato su, Mario Mandzukic, Adrien Rabiot e Matthijs de Ligt e Ivan Rakitic. A proposito di CR7, Fabioha spiegato che il portoghese tra unnonla. Infatti, a chi ha chiesto al dirigente di un possibile addio di CR7 tra un, la sua risposta è stato piuttosto lapidaria: "Assolutamente no". Inoltre, il ds juventino ha sottolineato che la società è molto contenta die lo stesso giocatore è felice ...

