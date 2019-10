Nuova classifica WTA – Nessuna variazione nella top ten | crollo verticale per Camila

Formula 1 - primo match point per Hamilton in Messico : la Nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Bottas rosicchia qualche punto a Hamilton ma resta comunque distante da Hamilton, che in Messico avrà la prima chance per vincere il sesto titolo iridato in carriera Valtteri Bottas vince il Gran Premio del Giappone e rosicchia qualche punto a Lewis Hamilton nella classifica piloti, restando comunque lontano dal compagno di squadra, al comando con 64 lunghezze di vantaggio. Un gap che permetterà al britannico di avere il primo match point ...

Jannik Sinner in semifinale a Mouilleron-le-Captif : la Nuova classifica Atp dell’altoatesino - top100 sempre più vicina : L’ascesa di Jannik Sinner prosegue settimana dopo settimana ed oggi il giovane tennista altoatesino ha ritoccato ulteriormente il suo best ranking grazie alla vittoria per 3-6 6-1 6-4 ai danni del rumeno Marius Copil (n.90 del ranking) in occasione dei quarti di finale dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif, in Francia. Il nostro portacolori, con l’accesso alle semifinali del torneo francese in cui affronterà il padrone di ...

Risultati Serie C - il Teramo batte la Sicula Leonzio nel recupero : la Nuova classifica del girone C : Nel recupero della seconda giornata del girone C di Serie C, il Teramo supera la Sicula Leonzio per 2-0. A segno Bombagi al 44′ e Magnaghi al 73′. classifica Ternana 19 Potenza 17 Reggina 16 Catanzaro 16 Monopoli 16 Bari 14 Casertana 12 Catania 12 Paganese 12 Viterbese 11 Vibonese 11 Avellino 10 Virtus Francavilla 9 Picerno 9 Bisceglie 9 Teramo 9 Cavese 8 Sicula Leonzio 5 Rieti 2 Rende 2 Scarica o Aggiorna l’App da Google ...

GRIS riceve una Nuova classificazione PEGI - in arrivo la versione per PlayStation 4? : GRIS, fantastico titolo di Nomada Studios, sembra essere in procinto di essere pubblicato anche su PlayStation 4. Già disponibile su PC, Nintendo Switch e dispositivi iOS, il bellissimo e straziante puzzle-platform ha ricevuto una nuova valutazione di certificazione da PEGI.Sebbene non sia stato ancora annunciato nulla di ufficiale, PEGI, ovvero Pan European Game Information, ha elencato GRIS per PS4. In genere le classificazioni dei giochi come ...

Ranking ATP – Djokovic irremovibile - Caruso per la prima volta nella top 100 : la Nuova classifica maschile : Djokovic saldamente al comando della classifica maschile mondiale: Salvatore Caruso per la prima volta nella top 100 del Ranking ATP Nessun cambiamento nella top ten del Ranking mondiale maschile: la classifica ATP è comandata, per la 49ª settimana consecutiva, da Novak Djokovic, fresco vincitore del torneo ATP di Tokyo. Alle spalle del serbo, a 1140 punti Rafa Nadal, fermo per un problema alla mano sinistra, seguito da Federer. E’ ...

Nuova classifica WTA – Barty resta al comando - Osaka entra in top-3 : Camila Giorgi migliore azzurra : Poche variazioni nella top ten della classifica WTA, salgono di una posizione Osaka e Andreescu a scapito di Svitolina e Halep: Giorgi unica azzurra tra le prime 100 Due le variazioni che si registrano nella top ten della classifica femminile pubblicata oggi dalla WTA, che vede saldamente al comando Ashleigh Barty per la quinta settimana consecutiva, la dodicesima complessiva. Lapresse Alle sue spalle rimane la ceca Karolina Pliskova, ...

MotoGp – Marc Marquez è campione del mondo - la Nuova classifica piloti dopo il Gp della Thailandia : Il pilota spagnolo si prende l’ottavo titolo mondiale in carriera, chiudendo i conti con la vittoria in Thailandia. Dovizioso scivola a 110 punti a quattro gare dalla fine Marc Marquez chiude i conti e si laurea campione del mondo in Thailandia, il pilota spagnolo vince davanti a Quartararo e Viñales e chiude in conti nel Mondiale, facendo scivolare Dovizioso a -110 punti a quattro gare dalla conclusione. Una stagione trionfale ...

Nuova classifica WTA – Barty sempre al comando - Halep scavalca Andreescu : Giorgi unica italiana nella top-100 : Una sola variazione nella top ten femminile, con Simona Halep che scavalca Bianca Andreescu in quinta posizione. Tra le azzurre, Giorgi sale al 63° posto rimanendo l’unica italiana tra le prime 100 Una sola variazione nella top ten del nuovo ranking WTA, Simona Halep guadagna infatti la quinta posizione a vantaggio di Bianca Andreescu nonostante il ritiro negli ottavi di Wuhan dovuto ad un problema fisico. AFP/LaPresse In testa ...

Nuova classifica ATP – Djokovic stacca Lendl e punta Sampras e Federer - Fognini scende al 12° posto : Il serbo taglia il traguardo delle 271 settimane da numero 1 staccando Lendl e puntando Sampras e Federer, nessuna variazione nella top ten. Fognini scende al 12° posto Non cambia nulla nella top ten del ranking ATP, al comando resta Novak Djokovic che taglia il traguardo delle 271 settimane da numero 1, staccando Ivan Lendl e puntando Pete Sampras (286) e Roger Federer (310). AFP/LaPresse Dietro il serbo resiste Rafa Nadal staccato di ...

Formula 1 - Mercedes sempre più vicina al Mondiale : la Nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Russia : Il team di Brackley viaggia verso l’ennesimo titolo iridato, consolidando il proprio vantaggio in classifica con la doppietta di Sochi Una doppietta per volare ancora più su nella classifica Costruttori, avvicinandosi considerevolmente all’ennesimo titolo iridato dell’era ibrida. La Mercedes trionfa in Russia e allunga sulla Ferrari, portando il proprio vantaggio a 162 punti sul team di Maranello. Una battaglia ormai ...

Formula 1 – Hamilton ‘annusa’ il sesto titolo - Leclerc stacca Verstappen : la Nuova classifica piloti dopo il Gp di Russia : Il pilota della Mercedes allunga sul compagno di squadra, portando a 73 punti il vantaggio sul proprio compagno: in terza posizione si porta Leclerc Lewis Hamilton si avvicina ancora di più al sesto titolo iridato della sua carriera, ottenendo l’82ª vittoria complessiva in Formula 1 nel Gran Premio di Russia, precedendo Valtteri Bottas. Una giornata fortunata per il britannico, che sfrutta il problema di Vettel e la VSC per ...

Nuova classifica WTA – Ashleigh Barty al top per la 3ª settimana : Camila Giorgi unica azzurra in top 100 : Ashleigh Barty guarda tutte dall’alto, Camila Giorgi unica italiana fra le migliori 100 al mondo: ecco la Nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora in testa Ashleigh Barty, alla terza settimana consecutiva (la 10ª complessiva) in vetta al ranking femminile. Alle sue spalle restano stabili Karolina Pliskova ed ...

Ranking ATP – Top ten invariata - Berrettini in corsa per il Masters : la Nuova classifica maschile : Djokovic saldamente in vetta alla classifica mondiale, Berrettini ad un passo dal Masters: il nuovo Ranking ATP Rimane invariata la top ten del Ranking ATP: Novak Djokovic comanda per la 46ª settimana consecutiva, con un margine di 600 punti su Nadal. Terzo Federer, seguito da Medvedev e Thiem. Appena fuori dalla top ten si conferma Fabio Fognini, che si ritrova due posizioni più giù il connazionale Berrettini. Il romano, 13° in classifica ...

Formula 1 – Hamilton allunga in testa - Leclerc aggancia Verstappen : la Nuova classifica piloti dopo il Gp di Singapore : Il pilota britannico chiude davanti a Bottas e porta a 65 il suo vantaggio in classifica, in terza posizione appaiati Leclerc e Verstappen Lewis Hamilton continua ad avvicinarsi al sesto titolo mondiale, il pilota britannico chiude quarto il Gran Premio di Singapore ma allunga sul proprio compagno di squadra, distante ben 65 punti in classifica. Al terzo posto Leclerc appaia Verstappen grazie al secondo posto di oggi, mentre Vettel ...