MotoGP | GP Giappone 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a Motegi

MotoGP - si torna in pista in Giappone per il Gp di Motegi : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Il Motomondiale è pronto a tornare in pista per l’appuntamento Giapponese, in programma nel prossimo week-end sul tracciato di Motegi Si avvicina il sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, in programma nel prossimo week-end sul tracciato di Motegi. Dopo l’assegnazione del titolo piloti in Thailandia a Marc Marquez, il circus fa tappa in Oriente per il Gran Premio del Giappone. Il pilota della Honda non è sazio di ...