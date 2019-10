Lory Del Santo e Marco Cucolo | Vogliamo una bimba in affido

Fonte : blogo

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Nel corso dell'odierna puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara d'Urso ha ospitato nel suo salottoDele il compagno, ormai da anni al fianco della showgirl e non più assimilabile ormai al ruolo di toy boy.La coppia all'interno del programma condotto dalla stakanovista di Canale 5 ha manifestato la volontà di accogliere una bambina in. La Delha dichiarato: "Ci piacerebbe tanto avere una bambina in. Ho avuto solo maschi nella mia vita e vorrei tanto una femminuccia". In studio gli ospiti si sono divisi, con Roberta Beta in collegamento che ha accolto con favore la scelta della donna. Di parere opposto Manila Gorio, conduttrice di alcune trasmissioni sulle televisioni locali, che ha detto a: "Non sarai eterna, una bambina ha bisogno di due genitori. Ormai hai 61 anni, con quello che hai passato non credo tu riesca a badare a una ...

