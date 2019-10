Chi è Joseph Antoine Ferdinand Plateau | il fisico inventore del fenachistoscopio

Chi è Joseph Plateau - il fisico che ha inventato il fena Chi stoscopio - l’antenato del cinema : Il fisico belga e la sua invenzione sono i protagonisti del doodle di Google di oggi. Nato a Bruxelles 218 anni fa, il professore, scienziato e inventore ha studiato il fenomeno della persistenza delle immagini sulla retina per dare vita a un dispositivo che si è rivelato l'antenato del cinema moderno.Continua a leggere

Chi era Joseph Plateau - a cui Google dedica il doodle odierno : fisico e pionere del cinema : Tutti coloro i quali sono amanti della fisica o sono appassionati degli strumenti e della storia del cinema , stamattina avranno capito subito a chi era dedica to il doodle di Google . Il celebre motore di ricerca ha infatti deciso di omaggiare il fisico Joseph Antoine Ferdinand Plateau : oggi 14 ottobre è infatti il 218esimo anniversario della sua nascita, avvenuta nel 1801. Plateau ebbe un ruolo importantissimo nella storia del cinema grazie alla ...

Chi era Joseph Antoine Ferdinand Plateau - il fisico precursore del cinema : Il doodle di Google di oggi, 14 ottobre 2019, è dedicato al fisico belga Joseph Antoine Ferdinand Plateau , nel 218esimo anniversario della sua nascita. Anche se il suo nome può risultare sconosciuto ai più, il suo contributo alla nostra vita di tutti i giorni è fondamentale: fu lui infatti a mettere a punto nel 1832 il fenachistocopio, uno strumento ottico in grado di far visualizzare immagini animate, un’invenzione che si rivelò ...

Un doodle per Joseph Antoine Ferdinand Plateau - l’inventore del FenaChistoscopio : Il doodle di Google di oggi, 14 ottobre 2019, celebra il fisico Joseph Antoine Ferdinand Plateau, la cui ricerca sulla percezione visiva lo ha ispirato a inventare un dispositivo chiamato “Fenachistoscopio” che ha portato alla nascita del cinema, creando l’illusione di un’immagine in movimento. Ispirato dai dischi animati, il il doodle è stato realizzato in modo tale da riflettere lo stile di Plateau. Joseph Antoine ...