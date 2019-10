Alitalia | il salvataggio sbloccato dal vertice tra Conte e Atlantia

Lufthansa in campo per il salvataggio di Alitalia : AGGIORNAMENTO 9 ottobre 2019 - Lufthansa in campo per il salvataggio di Alitalia, ma senza entrare nell’azionariato della compagnia italiana. "Serve esperienza e loro ne hanno" è il primo commento dai Benetton. I tedeschi hanno proposto a Ferrovie dello Stato di considerarli come alternativa a Delta nella nuova Newco guidata proprio da Ferrovie e da Atlantia. Fonti vicine alla trattativa, citate da Rainews24, parlano di un’ipotesi di "forte ...

Atlantia - salvataggio Alitalia solo senza il ritiro della concessione autostrade. Il disastro di Di Maio e M5s : Prosegue il braccio di ferro tra Atlantia e il M5s: la holding del gruppo Benetton si dichiara pronta a tirarsi indietro per il salvataggio di Alitalia in mancanza di un piano di rilancio efficace e per l'eventuale cancellazione della concessione per Autostrade per l'Italia. Atlantia ha reso note le

Alitalia - Atlantia detta le condizioni : niente salvataggio senza concessione Autostrade : Una lettera firmata dal presidente Cerchiai e dal nuovo Dg Guenzi mette per la prima volta in relazione l’investimento sulla compagnia aerea in crisi e l’eventuale revoca del contratto per Autostrade. Presa di posizione che crea turbolenze nella maggioranza giallorossa

Alitalia - salvataggio in bilico : tensione tra governo e Atlantia che chiede garanzie su rotte e assetti : C?è voluto un vertice di cinque ministri a Palazzo Chigi, ieri sera, alla presenza del premier Conte per cercare di aprire un varco al salvataggio di Alitalia. La lettera-ultimatum di...

Alitalia - la holding Atlantia è pronta a sfilarsi dal salvataggio : “Incertezza su concessioni di Autostrade non consente di impegnarci” : Atlantia è pronta a sfilarsi dal salvataggio di Alitalia. In ballo ci sono i rischi intrinsechi dell’operazione, certo, ma soprattutto l’incertezza sulla revoca della concessione alla controllata Autrostrade per l’Italia. La minaccia della holding controllata dalla famiglia Benetton è contenuta in una lettera inviata al governo – come riportano Repubblica e Il Sole 24ore – che contiene il parere negativo degli ...

Alitalia - frenata sul salvataggio : il Mef rinvia decisione sull?ingresso : Si complica il salvataggio di Alitalia per un secco colpo di freno giunto dal Tesoro poco prima che il ministro Giovanni Tria lasciasse la guida di Via XX Settembre. Scrive Gianfranco Battisti,...

Alitalia - frenata sul salvataggio : il Mef rinvia decisione su ingresso : Si complica il salvataggio di Alitalia per un secco colpo di freno giunto dal Tesoro poco prima che il ministro Giovanni Tria lasciasse la guida di Via XX Settembre. Scrive Gianfranco Battisti,...