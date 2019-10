Usa | poliziotto spara e uccide una ragazza | Atatiana stava giocando in casa col nipotino

Fonte : fanpage

(Di domenica 13 ottobre 2019) La morte diJefferson, 28enne del Texas, sta facendo molto discutere negli USA. Si tratta dell'ennesima afroamericana uccisa in circostanze sospette in un incidente innescato dall'intervento della polizia. .

