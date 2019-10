Quinn di Beautiful | Rena Sofer | confessione mai fatta | un passato difficile

Beautiful Anticipazioni 9 ottobre 2019 : Chi vincerà il cuore di Eric? E' guerra tra Donna e Quinn : Quinn è furiosa e gelosa per il ritorno di Donna . Eric sembra invece molto felice di rivedere la sua ex moglie.

Beautiful Anticipazioni 9 ottobre 2019 : Quinn e Donna in guerra per il cuore di Eric : Quinn è furiosa e gelosa per il ritorno di Donna. Eric sembra invece molto felice di rivedere la sua ex moglie.