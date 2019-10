Matteo Salvini contro Luigi Di Maio | Sveglia | saresti ministro E che fai? Festeggi

Silvio Berlusconi - Forza Italia teme il "discorso del predellino" di Matteo Salvini : fari puntati su sabato : Tregua armata nel centrodestra, dove l'ultimo nodo del contendere è il candidato alle regionali in Calabria. Dopo lo stop della Lega al nome proposto dagli azzurri, quello del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, la telefonata chiarificatrice tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Un colloquio in cui

Mariastella Gelmini striglia Forza Italia - il messaggio a Salvini : "L'avversario è Matteo Renzi" : A stringere Forza Italia attorno all'alleato naturale, la Lega di Matteo Salvini, ci pensa Mariastella Gelmini. Lo fa con un'intervista a Repubblica, dove si parla della manifestazione di sabato prossimo a Roma, azzurri e Carroccio in piazza assieme. Un passaggio di consegne da Silvio Berlusconi a S

Matteo Salvini a Mezz'ora in più : "Giuseppe Conte spieghi se ha usato i Servizi segreti per fini politici" : Matteo Salvini attacca il premier in diretta sul caso degli 007: "Giuseppe Conte deve spiegare al Copasir se ha utilizzato i Servizi segreti a scopi politici, se in passato ha fatto cose poco chiare", dice a Lucia Annunziata durante l'ultima puntata di Mezz'ora in più, su Rai 3. "Per me è meglio dia

Matteo Salvini : "Turchia mai nella Ue" : “Chiedo che vengano fermati i finanziamenti europei e italiani alla Turchia”. A dirlo Matteo Salvini a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3, a proposito dell’attacco turco in Siria.Salvini continua: “Non bastano gli appelli, va cancellata qualsiasi ipotesi di adesione della Turchia nell’Unione europea. Non possiamo cedere al ricatto dei migranti, l’Europa dovrà difendere i suoi ...

Matteo Salvini attacca Luciana Lamorgese : "Dal ministro solo chiacchiere e sbarchi" : "Le parole valgono zero, è un mese che stanno chiacchierando e hanno più che triplicato gli arrivi. Facessero qualcosa. Una ong ha appena raccolto decine di immigrati nel Mar Mediterraneo. Spero che non sia l'ennesimo arrivo qui in Italia". Matteo Salvini attacca Luciana Lamorgese dopo l'intervista

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - la telefonata : chi è l'uomo con cui salvano il centrodestra : Per riempire le piazze servono le persone. Ma per portare le persone in piazza servono idee e programmi. Soprattutto all' interno del centrodestra, dove la riforma della giustizia, l' abolizione del reddito di cittadinanza e le elezioni regionali, sono i punti di congiunzione della ritrovata coalizi

Si vota in Ungheria e Polonia : fari puntati sull’alleato di Matteo Salvini : Si vota in Europa. I seggi sono aperti in Ungheria per le elezioni amministrative. Il partito di governo del premier

Lega : Salvini - ‘pronto a critiche - l’altro Matteo si credeva infallibile’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Chi si credeva infallibile era l’altro Matteo, io no. Quindi chi vuole criticarmi è libero di farlo dove preferisce, alle spalle, di fianco, dall’alto…”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui Magazine’, il magazine di ‘Ciociaria oggi’ e ‘Latina oggi’. L'articolo Lega: Salvini, ‘pronto a critiche, ...

Lega : Salvini - ‘pronto a critiche - l’altro Matteo si credeva infallibile’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Chi si credeva infallibile era l’altro Matteo, io no. Quindi chi vuole criticarmi è libero di farlo dove preferisce, alle spalle, di fianco, dall’alto…”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui Magazine’, il magazine di ‘Ciociaria oggi’ e ‘Latina oggi’. L'articolo Lega: Salvini, ‘pronto a ...

Matteo Salvini - un sondaggio turba la Lega. Incognita "indecisi" - in Umbria Pd e M5s sognano il ribaltone : Ci mancava solo l'Umbria a turbare i sogni di Matteo Salvini. Tutti i sondaggi danno la leghista Donatella Tesei in vantaggio sul giallorosso Vincenzo Bianconi in vista delle regionali del 27 ottobre. Secondo Swg il centrodestra è in una forbice tra 48 e 53%, il candidato di Pd e M5s tra 41 e 45%. S

Matteo Salvini - i sondaggi sulle regionali : "7-2 per Pd e M5s" - primavera catastrofica per la Lega : sondaggi alla mano, nel 2020 sarà una catastrofe per Matteo Salvini. La profezia del Fatto quotidiano forse è viziata da eccesso di ottimismo giallorosso, ma le prospettive per il leader della Lega e per il centrodestra sembrano effettivamente difficili. Tra due settimane si vota per le regionali in

Sondaggio Masia per Agorà - la Lega di Matteo Salvini torna a crescere : crollo di Pd e M5s : Crisi? Ma quale crisi? Lo dice Alessandra Ghisleri, lo conferma il Sondaggio di Fabrizio Masia proposto ad Agorà, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 3, che ribadisce il potenziale di Matteo Salvini: la Lega è al 32,7%, in crescita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. C

Matteo Salvini : 'La parabola di Giuseppe Conte la vedo bella che finita' : Matteo Salvini sostiene che l'esperienza di Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio sia al capolinea, definendo la sua parabola ormai conclusa. Le dichiarazioni del leader della Lega arrivano poco dopo aver presentato alla Corte di Cassazione due proposte di legge di iniziativa popolare: per l'occasione ha dato appuntamento ai suoi sostenitori il prossimo 19 ottobre a Roma, in Piazza San Giovanni. L'attacco a Conte Dure parole quelle di ...

Matteo Salvini - la replica più dura a Lapo Elkann : "Quel gabbiano è più attendibile e sano" : La polemica del giorno è quella tra Lapo Elkann e Matteo Salvini, con il rampollo di casa Agnelli che ha attaccato il secondo, accusato di "comportamento dissolutivo" per quel che riguarda gli immigrati. E ancora: "Non mi piace Salvini. Non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché