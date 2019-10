Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Intervenire chirurgicamente su un paziente adi chilometri: una ipotesi impossibile ancora solo due anni fa, ma orapiù. IIT ha partecipato alla sperimentazione che Vodafone sta svolgendo a Milano sulla applicazione del 5G contribuendo con la messa a punto delle tecnologie per la Sanità da remoto: una attività che ha visto impegnati i ricercatori del Biomedical Robotics Laboratory di IIT e i cui risultati sono stati presentati - insieme ad altre sperimentazioni - nel corso di una giornata al Vodafone Village. "Il 5G oggi, e in futurodi più, ci permette di ridurre, anzi, di annullare le distanze fisiche mettendoci in uno stesso unico posto dal punto di vista digitale. Quindi l'operatore, o nel caso del nostro robot chirurgico, o l'intelligenza artificiale che guida il robot nel caso del nostro robot assistito, non devono essere più nello stesso ...

ilfogliettone : Chirurgia a distanza, sempre più attuale e concreta - - vincentmiccolis : Con il #5G eseguita la prima operazione chirurgica a distanza (su un modellino) - Wired - caring_mobile : RT @vincentmiccolis: Con il #5G eseguita la prima operazione chirurgica a distanza (su un modellino) - Wired -