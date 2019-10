Auto contro guard rail | morti 4 ragazzi | salvo il guidatore Tornavano dalla discoteca

Catania : Auto contro guard rail - morti quattro ragazzi : Incidente mortale nel Catanese: quattro giovani, due minorenni, hanno perso la vita sulla statale 121, Paternò-Catania, sullo svincolo per Belpasso. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto a bordo della quale viaggiavano, una Seat Leon, si è schiantata ad alta velocità contro il guard rail della rampa. Il conducente, un uomo di 48 anni, è rimasto ferito e si trova ora ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania, mentre per le altre ...

Incidente per Joaquin Phoenix - l’Auto è finita contro un camion : le condizioni dell’attore : Joaquin Phoenix protagonista di un tremendo impatto con un mezzo dei vigili del fuoco a Los Angeles. L’attore, a bordo di una Tesla all’interno di un parcheggio, ha preso una curva a velocità troppo elevata, finendo per perdere il controllo dell’auto e schiantarsi contro un veicolo pesante, un camion dei pompieri. Lo riporta TMZ. L’auto guidata da Phoenix è andata quasi completamente distrutta, ma l’attore ne è ...

Catania - Auto si schianta all’alba contro guard rail : 4 morti. Tra loro due minorenni : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa. Sul posto per estrarre i corpi sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini e rilievi sono in corso da parte dei ...

Catania - Auto contro guard rail dopo una serata in discoteca. Morti quattro giovani : Lo schianto all'alba sulla statale 121, il conducente è ferito, in prognosi riservata. Le vittime hanno 15, 17, 20 e 28 anni

Incidente tra Catania e Paternò - Auto contro guardrail : quattro morti : Terribile schianto nella notte sulla statale 121 tra Catania e Paternò, in Sicilia. quattro persone, tra cui due minorenni, sono morte nell’Incidente avvenuto nei pressi di Piano Tavola. L’auto sulla quale viaggiavano si sarebbe schiantata da sola contro uno spartitraffico. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un uomo rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guardrail della rampa. Indagini e ...

