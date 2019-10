Sindacati militari | un anno fa il via libera Da allora solo una proposta a rischio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Pochi italiani lo hsaputo – la notizia è passata in sordina – ma nell’aprile dello scorsola Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2018, ha finalmente cancellato l’anacronistico divieto di sindacalizzazione delle Forze armate. Questo significa che ivissuto, per settant’anni, in una condizione di incostituzionalità di fatto, sebbene l’art. 52 della Carta del 1947 fosse molto chiaro: “L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”. Ebbene, oggi, a più di unda quella storica sentenza, la strada appare ancora in salita. Mentre manca inspiegabilmente un dibattito pubblico sul tema, è all’esame della Commissione Difesa della Camera dei deputati unadi legge che rischia di vanificare la sindacalizzazione, limitando eccessivamente i poteri delle organizzazioni sindacali e ponendole in qualche ...

