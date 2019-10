Rome Art Week si unisce a Kickit con la collaborazione di Kou Gallery

ChRome userà l’Intelligenza Artificiale per descrivere le immagini agli utenti non vedenti e ipovedenti : Internet può essere un luogo difficile da navigare per persone non vedenti o ipovedenti. Gran parte dei contenuti online è sotto forma di immagine, e a meno che i programmatori non abbiano attivato il testo alternativo per etichettare le immagini, è difficile sapere che cosa mostrano usando strumenti quali gli screen reader o i display Braille. Per risolvere questo problema Google ha annunciato una nuova funzione per Chrome basata ...

Rapinarono la villa dei Martelli e tagliarono orecchio alla moglie - condannata gang Romena : Chieti - Ammontano a complessivi 65 anni di reclusione le pene inflitte alla gang romena che il 23 settembre del 2018 si è resa responsabile della cruenta rapina in casa dei coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzan, a cui venne mutilato il padiglione auricolare destro. Il gup Giovanni Nappi ha emesso la sentenza alle 15 al Tribunale di Lanciano infliggendo 15 anni e 4 mesi ad Alexandru Bogdan Colteanu, 11 anni e 4 mesi a Marius Adrian Martin, ...

Fisco - ripartono le semplificazioni : e-fattura ed esteRometro sotto esame : La nota di aggiornamento al Def promette un collegato alla manovra su riordino e semplificazioni del sistema fiscale. Da Confindustria-Cndcec una serie di proposte per snellire gli adempimenti a carico di professionisti e imprese

Infarto - il farmaco da prendere subito dopo il malore : risultati pRomettenti - come può salvarti la vita : La rivista Nature Communications Biology ha pubblicato un promettente studio, per il momento testato sui topi da laboratorio, sviluppato da Tami Martino della Università di Guelph, in Ontario, Canada. I ricercatori stanno sperimentando un nuovo farmaco che, se somministrato subito dopo un Infarto, a

Presto sarà possibile avviare il ripristino del proprio ChRomebook direttamente da uno smartphone Android : I Chromebook sono computer assolutamente validi sotto tanti punti di vista, anche se qui da noi in Italia non godono della popolarità che si meritano. Il concetto che si muove dietro questi prodotti è la strettissima dualità con i servizi Google, cosa che le rende della macchine che si addicono poco ad un utilizzo sconnessi dalla rete. Se da un lato abbiamo pieno accesso a tutti i servizi Google ed un sistema operativo, Chrome OS, snello e molto ...

Come vedere DAZN su Fire TV Stick - ChRomecast o Smart TV : Avete sottoscritto un abbonamento alla popolare piattaforma DAZN e adesso vorreste seguire la vostra squadra del cuore utilizzando uno dei dispositivi di streaming a disposizione. In particolare, all’interno di questa guida scopriremo insieme Come vedere leggi di più...

Jova Beach Party Linate - sul palco Lorenzo mantiene la pRomessa fatta il 17 agosto a Vasto : promessa mantenuta. Jovanotti si trasforma da perfomer in “sacerdote” d’amore e sposa, nella sua ultima tappa del Jova Beach Party a Linate, due suoi grandi fan, Susanna e Andrea. Era un impegno preso dal cantautore toscano: il matrimonio era in programma per la tappa abruzzese di Vasto, città dei due sposi, il 17 agosto. Tappa annullata poi all’ultimo momento. Così il cantante ha rinvitato la coppia sul palco di Linate ...

MotoGp – Marquez in scioltezza - Quartararo felice - Vinales pRomette battaglia : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Aragon : Marquez si prende la pole position sul circuito del Gp di Aragon davanti a Quartararo e Vinales: le parole dei piloti al parco chiuso dopo le qualifiche Marc Marquez si conferma imprendibile sul circuito di Aragon… o quasi. Lo spagnolo si mette subito davanti a tutti in qualifica e firma il tempo necessario per la pole position, ma suda freddo quando Quartararo, nell’ultimo giro utile, abbassa il suo tempo rischiando di ...

Como - 22enne Romeno ordina 25mila euro di spesa a domicilio e paga con carte clonate : ordinava la spesa online, se la faceva consegnare a casa, ogni giorno, e la pagava con le carte di credito di altri. Dopo avere clonato i numeri. La truffa è andata avanti per oltre un mese e, secondo quanto riportato da Il Giorno, responsabile della frode è un cittadino romeno di 22 anni, domiciliato a Como. Il sistema è stato scoperto in questi giorni, quando negli estratti conto dei titolari delle carte sono comparse spese mai effettuate, con ...

Huawei Watch GT 2 è lo smartwatch che pRomette due settimane di autonomia : A Monaco di Baviera Huawei ha annunciato il nuovo Watch GT 2, uno smartWatch di seconda generazione che, come il predecessore, punta sull’autonomia per attirare potenziali acquirenti. Il tempo dichiarato è di due settimane di funzionamento senza ricarica per la versione con quadrante da 46 mm e una settimana nella versione da 42 mm. Ovviamente è un dato da verificare in fase di test, ma se fosse confermato sarebbe notevole. A concorrere ...

Teracube è uno smartphone che pRomette 4 anni di garanzia e buone specifiche : Dalla piattaforma Kickstarter arriva un nuovo interessante dispositivo dedicato a chi è alla ricerca di uno smartphone realizzato avendo riguardo per l’ambiente: stiamo parlando di Teracube. A caratterizzare Teracube troviamo ben 4 anni di garanzia offerti dal produttore (ciò anche in quanto è progettato per durare più a lungo), ossia il doppio di quella normalmente […] L'articolo Teracube è uno smartphone che promette 4 anni di ...

Sbarco migranti - Porro : 'Europa pRomette come nel 2015 - ripartirà business cooperative' : Sull'Italia, dopo l'avvento del nuovo esecutivo, pare soffiare un vento europeista. La nuova formazione del governo, sostenuta da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, dovrebbe segnare un radicale cambio di approccio tra l'Italia e Bruxelles. Sul tavolo ci sono temi scottanti come la flessibilità sui conti, ma anche e soprattutto la questione migranti. La parte 'dem' dell'esecutivo punterebbe a porre fine alla politica dei "porti ...

SindRome coronarica cronica : Rivaroxaban associato ad ASA raccomandato nei pazienti ad alto rischio di infarto del miocardio - ictus e morte : La European Society of Cardiology (ESC) ha pubblicato nuove Linee Guida di pratica clinica sulla gestione del diabete e delle “sindromi coronariche croniche (CCS)” che sostituiscono le raccomandazioni del 2013 per la gestione della coronaropatia stabile (CAD). Le Linee Guida raccomandano una terapia composta da Rivaroxaban a dosaggio vascolare (2,5 mg/BID) associato ad ASA a basso dosaggio (100 mg/OD) per il trattamento di pazienti affetti da ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2019 in DIRETTA : De Filippis risale in quarta posizione - Pellielo e Grazini compRomettono la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Il lusitano si issa in testa con 97/100, Mauro De Filippis è quarto al termine della quarta serie, in piena corsa per l’ingresso in finale. 12.47 Al momento Mauro De Filippis si trova in terza posizione a quota 96 con il croato Josip Glasnovic a quota 96. In testa con 97 il ceco Jiri Liptak e lo slovacco Marian Kovacocy. L’azzurro può essere scavalcato, in questa quarta ...