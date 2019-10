Ormai ci siamo | si espande il rilascio di Android 10 in beta per Samsung Galaxy S10

Rinnovo Mertens – Ormai ci siamo - il Napoli ha offerto un biennale : L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, scrive in merito agli aggiornamenti sul Rinnovo di Dries Mertens col Napoli. Rinnovo Mertens – Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano, il Napoli avrebbe offerto un Rinnovo contrattuale fino al 2022 con uno stipendio di 4 milioni a stagione. Mertens non si è ancora espresso in merito a quelle che sono le sue condizioni per rinnovare in azzurro ma, dal ritiro della ...