Masters 1000 Shanghai | Berrettini si arrende a Zverev ma diventerà il numero 11 del mondo

4-6 Sfrutta la prima palla match Zverev con un ace, il tedesco si impone sul romano in due set (6-3, 6-4). 40-15 Berrettini non riesce più a giocare sulla battuta del tedesco, due match point. 30-15 Ancora servizio di Zverev che porta al punto. 15-15 Prima vincente del tedesco. 0-15 Ottima giocata di Berrettini che si apre il campo e costringe Zverev all'errore. 4-5 Palla corta di ...

4-3 Grandissimo back dell'azzurro che sta giocando benissimo ora! 40-15 Prima e dritta vincente di Berrettini! 30-15 Stavolta il dritto del tedesco è lungo. 15-15 Trova una grande profondità Zverev che poi chiude il punto con il dritto. 15-0 Prima forte, dritto e schiaffo al volo, esegue Berrettini! 3-3 Ancora un ace! Zverev scaccia via tutte le perplessità del game di battuta ...

15-30 Lungo il rovescio di Zverev, buona occasione per l'azzurro. 15-15 Prima e dritto vincente del tedesco. 0-15 Il nastro concede a Berrettini un comodo passante. 2-1 Rovescio di Zverev lungo, altro game senza storia. 40-0 Prima vincente di Berrettini. 30-0 Clamorosa difesa di Zverev su due dritti di Berrettini, poi sulla palla corta non può nulla. 15-0 Prima vincente ...

1-0 Punto diretto dalla battuta per Berrettini che aveva bisogno di portare a casa un game a zero. 40-0 Altro errore del tedesco. 30-0 Si prende un rischio scendendo a rete Berrettini, per fortuna il passante di dritto di Zverev è troppo basso. 15-0 Dritto di Zverev in corridoio. INIZIATO IL SECONDO SET. 3-6 Zverev chiude un primo set perfetto con lo smash, Berrettini piuttosto in ...

15-0 Si era difeso alla grande Berrettini ma poi il rovescio ad entrare termina out. 3-5 Altra palla corta di grande fattura giocata dall'italiano, Zverev serve per il primo set. 40-15 L'azzurro si apre bene il campo e finalmente entra con il dritto! 30-15 Servizio imprendibile di Berrettini, ci vuole una reazione importante. 15-15 Dritto ad incrociare di Berrettini troppo ...

1-4 Prima vincente di Zverev a consolidare il break guadagnato in precedenza. 40-15 Discesa a rete coraggiosa di Berrettini ma la volèe è di un pelo larga. 30-15 Prova a reagire l'italiano sfruttando un errore del tedesco. 30-0 Berrettini non riesce nuovamente a rispondere sul servizio dell'avversario. 15-0 Prima vincente di Zverev. 1-3 Scappa via il dritto al romano e break in ...

1-2 Zverev tiene la battuta a zero con un dritto ad incrociare imprendibile. 40-0 Ancora il nastro a parlare tedesco, la fortuna non sta girando. 30-0 Altra prima ingiocabile di Zverev. 15-0 Ace anche per il tedesco. 1-1 Berrettini chiude il game con il primo ace della partita! A-40 Zverev si apre bene il campo con la risposta ma spreca tutto sbagliando il dritto. 40-40 Il nastro preso da ...

13:55 Mancano all'incirca cinque minuti all'inizio del match, sale la tensione sugli spalti. 13:50 Berrettini sta vivendo un periodo magico, nessuno avrebbe mai immaginato la possibilità di anche solo lottare per entrare tra i migliori otto al mondo in così breve tempo 13:45 La nuova generazione sta crescendo alla grande: i quattro semifinalisti del Masters 1000 di Shanghai sono ...

13:30 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Zverev, seconda semifinale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2019. Cronaca di Berrettini-Thiem – Orario d'inizio, programma tv e streaming di Berrettini-Zverev – Classifica ATP Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Zverev, seconda semifinale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2019.

Masters 1000 Shanghai 2019 : Daniil Medvedev non si ferma più e va in finale - Stefanos Tsitsipas battuto in due set : Daniil Medvedev è il primo finalista del penultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Shanghai. Il russo, la cui forma non si è assolutamente esaurita, supera in due set, 7-6(5) 7-5, il greco Stefanos Tsitsipas, rinsaldando ulteriormente la propria quarta posizione nel ranking ATP e minacciando la terza di Roger Federer nella Race: in caso di successo finale, infatti, gliela soffierebbe. Medvedev aspetta ora il vincitore del match tra ...

Berrettini-Zverev - Semifinale Masters1000 Shanghai 2019 : orario d’inizio - programma tv e streaming : Il sogno di Matteo Berrettini continua. L’Italia del tennis si stringe attorno al 23enne romano in vista di una storica Semifinale in programma domani alle ore 14 italiane contro il tedesco Alexander Zverev nel Masters 1000 di Shanghai. Berrettini, capace di sconfiggere nell’ordine Jan-Lennard Struff, Christian Garin, Roberto Bautista Agut e Dominic Thiem nel suo percorso, si gioca domani una buona fetta di qualificazione per le ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : uno straordinario Matteo Berrettini batte in due set Dominic Thiem e va in semifinale - diventa numero 1 d’Italia ed è tra i primi otto della Race per le ATP Finals! : Nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai un entusiasmante Matteo Berrettini ha battuto in due set l’austriaco Dominic Thiem sul cemento della megalopoli cinese col punteggio di 7-6 6-4 in una partita giocata col tetto del campo centrale chiuso. Nessuna palla break fino al 3-3 del primo set quando Berrettini ne concede una sbagliando due dritti ma poi la annulla costringendo all’errore di dritto dal fondo Thiem. Si va quindi al ...

Tennis - Matteo Berrettini batte Thiem e vola in semifinale al Masters 1000 di Shanghai : Matteo Berrettini fa esultare l'Italia. Il Tennista italiano classe 1996 ha conquistato la semifinale del torneo Masters 1000 di Shanghai dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari. Impresa dell'atleta capitolino, che ha impreziosito la sua già eccellente stagione, battendo Dominic Thiem numero 4 del ranking e 5 del seeding con il punteggio di 7-6 (10), 6-4.Continua a leggere