Martin Castrogiovanni a Verissimo | “Sono felicemente fidanzato”

Anticipazioni Amici Celebrities : Martin Castrogiovanni e Chiara Giordano primi eliminati : Ieri, venerdì 20 settembre, è stata registrata la prima puntata di Amici Celebrities , quella che andrà in onda stasera su Canale 5. Sul web, dunque, è già possibile trovare le Anticipazioni di tutto quello che è successo in studio. Maria De Filippi ha spiegato ai presenti il nuovo meccanismo del talent-show, ed ha condotto la prima sfida a squadre di questa edizione. Ad avere la peggio nei confronti diretti sono stati Martin Castrogiovanni dei ...

Amici Celebrities - nel cast Martin Castrogiovanni di Tù Sì Que Vales - : Serena Granato Ufficializzati in rete i nuovi nomi dei concorrenti confermati nel cast di Amici Celebrities Non è ancora stata ufficializzata in rete la data di inizio della nuova versione di Amici, il talent show prodotto da Maria De Filippi che a breve aprirà i battenti nella sua prima edizione "very important people". Da alcuni giorni si vocifera che Amici Celebrities potrebbe partire il prossimo 24 settembre e, intanto, i fedeli ...