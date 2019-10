Lisa Alborghetti Inter | “Gli 8 anni in cui ho giocato con i maschi sono stati i più

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 12 ottobre 2019) Domani si giocherà il derby di Milano. Sarà la prima volta nella storia della Figc che si fronteggeranno l’e il Milan femminile. Per l’occasione, storica, Liberovista, centrocampista nerazzurra classe 1993. E’ al suo primo anno in maglia nerazzurra. Viene proprio dal Milan e non ha mai nascosto la sua fede calcistica per il rossonero. Dichiara di essere andata via dal Milan per “decisione personale”, dice che gli piace molto Barella e ammonisce l’avversaria di domani a stare molto attenta: “Siamo una squadra giovane e non abbiamo l’esperienza di tenere i 90 minuti o uscire con il risultato ma la dinamicità e l’imprevedibilitàil nostro punto forte. Il Milan deve temerci”. Dopo tutto si tratta solo di una partita di calcio “Ce la giocheremo con tranquillità, l’importante sarà uscire dal campo a testa ...

