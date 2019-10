Inter | Ronaldo e Vieri in coro | “Sconfitta del 5 maggio la delusione più grande”

Inter - a tutto Skriniar : “la sconfitta con la Juve uno stimolo a far meglio. Ronaldo? Mi ha impressionato più Messi” : Il difensore nerazzurro ha svelato quelli che sono i suoi obiettivi, soffermandosi anche sull’attaccante più forte mai incontrato La sconfitta con la Juventus è ormai alle spalle, ma non va dimenticata per imparare dagli errori e migliorare in vista delle prossime sfide. AFP/LaPresse Milan Skriniar è tornato a parlare del ko con i bianconeri, invitando i propri compagni a far tesoro di quanto accaduto in campo a San Siro, imparando ...

Inter - Skriniar avvisa la Juventus e snobba Cristiano Ronaldo : “Abbiamo perso la prima partita del campionato, ma abbiamo giocato bene. Loro hanno segnato, noi no. Dobbiamo ancora lavorare”. Sono le dichiarazioni di Milan Skriniar dopo il ko in campionato contro la Juventus. “Noi dal primo giorno di ritiro lavoriamo per vincere – racconta il difensore slovacco dell’Inter a ‘Sportmediaset’ -Vogliamo vincere. Dobbiamo continuare cosi’. Conte ci ha cambiato ...

NBA – Marco Belinelli e la passione per l’Inter : “Ronaldo mio idolo come Kobe Bryant. Lukaku? Spero sia il nostro LeBron” : Marco Belinelli ha svelato alcuni dettagli della sua fede interista: Ronaldo il suo idolo, Lukaku il possibile ‘LeBron James’ della stagione nerazzurra In attesa che ricominci la stagione NBA, fra un allenamento e l’altro, Marco Belinelli non perde di vista la sua Inter. Il cestista dei San Antonio Spurs non ha mai fatto mistero della sua fede nerazzurra, nata grazie alle magie del ‘Fenomeno’ ...

Inter-Juventus - le reazioni social dei bianconeri alla vittoria : da Dybala a Cristiano Ronaldo : Da Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo, da Miralem Pjanic a Douglas Costa: è festa Juve sui social dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter nel posticipo della settima giornata. “Dybalamask is back! Grande vittoria, ragazzi!”, scrive su Instagram Dybala postando una foto della sua esultanza dopo lo splendido gol che ha aperto la partita. “Grande prestazione della squadra. è una bella sensazione essere di nuovo in testa alla classifica”, ...

L'Inter cade con la Juventus 1-2 - le pagelle : bene Lautaro e Ronaldo : Il posticipo della settima giornata di Serie A allo stadio Meazza tra Inter e Juventus si chiude sul risultato di 1-2 con i gol di Dybala, Lautaro Martinez su rigore e di Higuain nel finale. Bianconeri ora in testa alla classifica con 19 punti, a +1 proprio sui nerazzurri. Ora ci sarà la sosta e, dunque, si tornerà in campo tra due settimane. L'Inter giocherà al Mapei Stadium contro il Sassuolo, domenica 20 ottobre alle ore 12:30. La Juventus, ...

Inter-Juventus - gol annullato a Cristiano Ronaldo (LIVE) : Inter-Juventus, episodio che farà discutere. Al quarantesimo straordinaria azione dei bianconeri, con Cristiano Ronaldo che finalizza un assist al bacio di Paulo Dybala. 1 a 2, il fenomeno portoghese esulta ma l’arbitro annulla la rete. Inter-Juventus, gol annullato a Cristiano Ronaldo Fuorigioco del numero 10 argentino secondo la terna arbitrale, e partita che rimane in parità. Rabbia per i tifosi della Juve, gli uomini di Sarri ...

Live Inter-Juventus 0-1 Dybala gol - traversa di Ronaldo : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....

Inter-Juventus - la probabile formazione bianconera : Higuain con Ronaldo davanti : Ormai mancano poche ore al big match della settima giornata della serie A Inter-Juventus. Una partita che potrebbe essere molto importante per il cammino di queste due formazioni nel campionato. Al momento, l'Inter comanda la classifica con 18 punti, un punteggio pieno, inseguita proprio dai bianconeri che hanno due punti in meno. Insomma Inter-Juventus mette in palio il primato in graduatoria ma è anche una partita molto sentita dalle due ...

Inter-Juve - Alessio Tacchinardi a CalcioWeb tra passato e presente : “finalmente uno scontro scudetto! Il contatto Ronaldo-Iuliano? Cazzate da bar” : Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che regala la sfida scudetto tra Inter e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni tra due big del massimo torneo italiano. Avvio veramente sorprendente della squadra di Antonio Conte, i nerazzurri guidano la classifica a punteggio pieno dopo le 6 vittorie consecutive, l’avvio di stagione può essere definitivo ...

Inter-Juve di domenica sera - è sfida tra giganti : Lukaku contro Ronaldo : domenica alle 20:45 San Siro ospiterà il derby d’Italia, sfida da sempre dal forte spessore agonistico e infuocata per l’atavica rivalità tra i due club, acuitasi ulteriormente con il passaggio di Beppe Marotta e Antonio Conte all’Inter. Il big match questa volta si annuncia davvero intrigante perché è la Juventus che si trova nella posizione di inseguitrice e i nerazzurri hanno molte frecce in più al loro arco, rispetto alla passata stagione. ...

Cristiano Ronaldo rischia la stangata - calcio all’avversario : può Intervenire la prova tv [VIDEO] : prova TV Cristiano Ronaldo – Giornata scoppiettante quella di ieri valida per il sesto turno del campionato di Serie A, in particolar modo nel primo match in campo Juventus e Spal, segnali di ripresa per la squadra di Maurizio Sarri che ha fatto intravedere buone giocate, passo in avanti rispetto alle partite contro Verona e Brescia, 2-0 il risultato finale grazie alle reti messe a segno da Pjanic e Cristiano Ronaldo. Alle 18 ...

Calcio - 6a giornata Serie A 2019-2020 : Juventus-SPAL 2-0 - decidono le reti di Pjanic e Ronaldo. Bianconeri in vetta in attesa dell’Inter : La Juventus fa suo l’anticipo della sesta giornata di Serie A. I Bianconeri superano per 2-0 in casa la SPAL grazie ad una rete per tempo di Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. Una buona partita della squadra di Sarri, specialmente nella ripresa, quando anche la pressione dei ferraresi è calata. Con questo successo la Juventus si porta in testa alla classifica in attesa della sfida delle 18.00 dell’Inter, impegnata a Genova contro la ...

Probabili formazioni 5^ giornata : fuori Ronaldo - Dybala e Higuain dal 1'. Roma con Zaniolo. Inter - dubbio Lukaku : Probabili formazioni 5 giornata- Archiviata la 4^ giornata di campionato, tutto pronto per il turno infrasettimanale valido per il 5° turno. Juventus impegnata a Brescia, Inter-Lazio e Napoli-Cagliari. Aprirà le danze la sfida tra Verona e Udinese, con padroni di casa chiamati a riscattare la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Leggi anche: Pagelle e […] L'articolo Probabili formazioni 5^ giornata: fuori Ronaldo, ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Milan-Inter 0-2 : Brozovic-Lukaku - rossoneri al tappeto! Juve-Verona 2-1 - gol di Ramsey e Ronaldo : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Milan-Inter 0-2: Brozovic-Lukaku, rossoneri al ...