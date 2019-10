Giuseppe Conte fatto fuori dai suoi | Franceschini crea il l' Ufficio anti-imboscate

Tra prodotti dell'orto e impegno sociale - Giuseppe Conte a pranzo in Molise : Un pranzetto genuino e dettato dalla tradizione, di quelli da "leccarsi i baffi", per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, giunto oggi in Molise per la firma conclusiva del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Regione. Il patto che rientra nella strategia del Governo italiano per il rilancio delle infrastrutture e del tessuto economico del Mezzogiorno. Il Capo dell'esecutivo, al termine della mattinata a Isernia, ha accettato ...

Massimo D'Alema "consulente" di Giuseppe Conte : lo scoop de Il Foglio sulla nascita del governo Pd-M5s : Un'indiscrezione esplosiva sul governo giallorosso. Al centro Giuseppe Conte e il suo "consulente", ovvero Massimo D'Alema. Un succoso retroscena della fondamenta assai solide rilanciato da Il Foglio, che indaga sul legame che unisce il premier all'ex segretario del Pds. Un legame che sarebbe sorto

Giuseppe Conte e servizi segreti - ora è gelo con gli Usa : indiscrezione - sul Wsj il report incriminato? : La questione Russiagate si è trasformata in un boomerang per Palazzo Chigi e l'incontro tra il ministro della Giustizia statunitense Barr e i vertici dei nostri servizi segreti in una trappola per Giuseppe Conte. Come sottolinea in un retroscena La Repubblica, il 15 agosto, Matteo Salvini aveva ape

Striscia la Notizia spietata con Giuseppe Conte e Matteo Renzi : "Chi è il peggiore?" - duello da ridere : Doppio colpo per Striscia la Notizia, che abbatte con un solo servizio sia Giuseppe Conte sia Matteo Renzi. Premier ed ex premier, nel corso della puntata andata in onda su Canale 5 giovedì 10 ottobre, vengono messi nel mirino per il loro inglese, di certo non spettacolare. "Il confronto politico fr

Servizi segreti - Massimo D'Alema difende Giuseppe Conte : "Tutto normale" : "Non vedo il giallo. Se il governo di un Paese alleato chiede di poter incontrare i capi dei Servizi italiani, è giusto che lo possa fare. Chi poteva opporre un diniego? Parliamo del nostro principale alleato…". Massimo D'Alema, in una intervista a La Stampa parla del caso Russiagate: "Non ho alcun

Piazza Pulita - Giuseppe Conte a sorpresa telefona a Corrado Formigli. Sconcerto in diretta : telefonata a sorpresa di Giuseppe Conte in diretta a PiazzaPulita su La7. Il premier è intervenuto da Corrado Formigli sulla questione della Turchia e della Siria. Il presidente del Consiglio ha chiamato dopo che erano andati in onda alcuni servizi giornalistici sulla guerra dei curdi all'Isis e sui

Matteo Renzi - il suo uomo nei servizi segreti nel mirino di Giuseppe Conte : Mattarella teme la guerra tra 007 : C'è fermento a Palazzo Chigi e a piazza Dante, nella sede dei servizi segreti sul premier Giuseppe Conte e sul suo uomo più fidato alla guida dell'intelligence, Gennaro Vecchione, direttore del Dipartimento informazioni e sicurezza. Come se qualche testa stesse per saltare presto. Non quella di Vecc

Matteo Salvini : 'La parabola di Giuseppe Conte la vedo bella che finita' : Matteo Salvini sostiene che l'esperienza di Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio sia al capolinea, definendo la sua parabola ormai conclusa. Le dichiarazioni del leader della Lega arrivano poco dopo aver presentato alla Corte di Cassazione due proposte di legge di iniziativa popolare: per l'occasione ha dato appuntamento ai suoi sostenitori il prossimo 19 ottobre a Roma, in Piazza San Giovanni. L'attacco a Conte Dure parole quelle di ...

Giuseppe Conte - l'azzardo pericolosissimo : servizi segreti - che poltrona vuole assegnare a Gennaro Vecchione : Una via d'uscita che sa tanto di azzardo. Secondo il Corriere della Sera, Giuseppe Conte sarebbe pronto a "promuovere" il direttore del Dis Gennaro Vecchione, uno dei vertici dei servizi segreti italiani finiti nella bufera per gli incontri con il ministro della Giustizia americano William Barr sul

Giuseppe Conte - il retroscena di Di Maio e Renzi : "Prima di farsi del male" - "Da chi deve guardarsi" : La "sindrome di Giuseppe Conte". Una "sindrome di visibilità". Così l'ha definita Luigi Di Maio coi suoi, tra l'ironico e il minaccioso. Perché se è vero, come riporta Augusto Minzolini sul Giornale, che con il taglio dei parlamentari si è "blindata la legislatura", è anche vero che il governo risch

Giuseppe Conte e i servizi segreti - voci incontrollate : "Deve stare attento - conseguenze imbarazzanti" : "Cautela, prudenza, profilo basso". Nel Pd e negli ambienti dei servizi segreti negli ultimi giorni gira un "consiglio" a Giuseppe Conte, il premier coinvolto nel Russiagate. E le conseguenze potrebbero essere "molto imbarazzanti", suggeriscono al Fatto quotidiano gole profonde dei nostri 007, perch

Giuseppe Conte - la prova regina : "Ha preparato gli incontri lui tra gli americani e gli 007 italiani" : Non solo sapeva tutto, Giuseppe Conte, ma "preparò" gli incontri tra gli 007 italiani e il ministro della Giustizia americano William Barr. È Fiorenza Sarzanini, sul Corriere della Sera, a fornire la "prova regina" sul coinvolgimento del premier nella tappa "italiana" del Russiagate che lo trasciner

Giuseppe Conte - 15 grillini pronti a lasciare i Cinque Stelle per un gruppo di sinistra in suo sostegno : Il taglio ai parlamentari non avrà vita semplice. All'interno dello stesso Movimento (la forza politica che ne ha fatto un baluardo) ci sono trenta grillini pronti a sfilarsi nel voto ufficiale sulla riforma. Il numero dei dissidenti potrebbe però aumentare. Lo stesso deputato pentastellato, Giorgio

Teresa Bellanova : "Servizi segreti - non è Matteo Renzi il problema. Giuseppe Conte lasci le deleghe" : "Mi auguro che il presidente Conte condivida la richiesta di fare chiarezza e anche di delegare una responsabilità così importante e delicata. Non per sfiducia nei suoi confronti ma per opportunità. Quel ruolo ha bisogno di competenze specifiche e impegno assoluto". Teresa Bellanova in una intervis