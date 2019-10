Gazzetta | “Crisi Lozano? Forse nel Napoli patisce la sovrapposizione con Insigne e

Fonte : forzazzurri

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta l'avvio di stagione di Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli: "Pesano le scelte tattiche, la chimica e le contaminazioni che formano una squadra. Pesano anche le caratteristiche e gli affollamenti: Lozano patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens, almeno per ora"

