Anticipazioni Uomini e Donne Over | Lacrime Amare per Riccardo Guarnieri!

Fonte : uominiedonnenews

(Di sabato 12 ottobre 2019): una coppia annuncia il matrimonio. Forte litigio tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Ida fa un annuncio importante che portaad abbandonare lo studio in: forte delusione per Gemma Galgani! Ida Platano fa una confessione che destabilizza fortementePresso gli studi Titanus di Roma si sono svolte le nuovissime registrazioni. Come di consueto si parte dal percorso di Gemma Galgani la quale è uscita con JeanPierre. Durante la settimana i due protagonisti hanno passeggiato per le vie di Roma. Grazie alle, scopriamo che vi è stato anche un bacio a stampo. Rientrati in studio, Maria De Filippi comunica al cavaliere brizzolato che è giunta per lui una nuova dama. Dopo la presentazione, JeanPierre decide di farla restare. E’ inutile dire che la dama ...

fainformazione : Uomini e donne Trono Over: Ida Platano non ne vuole più sapere di Riccardo Guarnieri E veniamo adesso alle ultimis… - fainfocultura : Uomini e donne Trono Over: Ida Platano non ne vuole più sapere di Riccardo Guarnieri E veniamo adesso alle ultimis… - Novella_2000 : Uomini e donne Trono Over anticipazioni registrazione 11 ottobre: Riccardo Guarnieri a pezzi -