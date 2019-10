Xylella,Ue:rischio danni per oltre 5mld

Se la, il batterio responsabile del disseccamento rapido degli ulivi in Puglia,si propagasse in Europa potrebbe portarealle produzioni da5 miliardi di euro, mettendo aquasi 300 mila posti di lavoro nell'Ue. E' quanto emerge dalla lista degli organismi nocivi prioritari dell'Ue. Dall'elenco risulta che lafastidiosa è il patogeno vegetale dall' impatto potenziale maggiore in Europa sia sul fronte economico sia ambientale: è in cima alla lista Ue dei 20 patogeni 'osservati speciali'.(Di venerdì 11 ottobre 2019)