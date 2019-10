Ue | Mattarella | ‘se non diventa grande soggetto non riesce ad influire’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Atene, 11 ott. (AdnKronos) – “Tutti i problemi di carattere militare, di politica estera, economico, finanziario, ambientale, sono tutti risolvibili con l’attività di grandi soggetti e se l’Europa non, sotto tutti i profili, undifficilmente avrà influenza”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla seconda sessione di lavoro del vertice di Arraiolos dei Capi di Stato Ue. L'articolo Ue:, ‘se nonnonad influire’ CalcioWeb.

