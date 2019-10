Tor Bella Monaca | 12 denunce e 3 arresti dopo controlli

Dazi : Bellanova - ‘non devono pagare i produtTori di cibo - serve aiuto Ue’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “E’ urgente una risposta fermissima dell’Europa a tutela delle nostre eccellenze e del nostro export sul mercato americano. Un rischio da 500 milioni di euro che avrebbe un impatto a caduta su filiere e interi territori del nostro Paese. Non c’è un minuto da perdere. Il lavoro delle diplomazie va rafforzato ma allo stesso tempo bisogna immaginare la costituzione di un Fondo ...

A Milano le star del fighting all’ombra del Duomo : arriva lo spettacolo di BellaTor : Bellator sbarca a Milano: le star del fighting all’ombra del Duomo Sabato 12 ottobre nella nuovissima arena dell’Allianz Cloud di Milano (ex Palalido, inizio ore 17:00) salirà il sipario su Bellator, il circuito di sport da combattimento più spettacolare al mondo. Per la prima volta all’ombra del Duomo dopo i successi registrati nelle città di Torino, Firenze, Roma e Genova, l’imperdibile show di kickboxing e MMA riunirà in una ...

Retata Carabinieri a Tor Bella Monaca : in manette 3 spacciatrici : Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno effettuato un nuovo blitz antidroga nel quartiere che ha portato all’arrestato di tre donne pusher, in due distinte operazioni. La prima a finire in manette, al termine di un predisposto servizio di osservazione, in una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, e’ stata una 35enne romana, nullafacente e con precedenti. I militari ...

Spoiler 5^ puntata di Un Passo dal Cielo : Eva Torna a San Candido - problemi per Isabella : La quinta stagione di Un Passo dal Cielo ha ormai raggiunto il giro di boa: giovedì 10 ottobre, infatti, andrà in onda su Rai Uno la quinta puntata della fiction che sta registrando un grande successo in termini di ascolti. Anche nel prossimo episodio non mancheranno i colpi di scena e tante saranno le avventure che avranno come protagonisti il capo della forestale Francesco Neri (Daniele Liotti), il commissario Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) ...

STorie italiane - Filippo Magnini incontenibile : "Giorgia Palmas è la più bella del mondo - io me la sposo" : Filippo Magnini, ospite di Storie italiane su Rai1, ha raccontato della sua passionale storia d'amore con la showgirl Giorgia Palmas. Eleonora Daniele mostra quindi alcune immagini del campione di nuoto e l’ex velina, fidanzati da circa un anno e mezzo. "Quando il matrimonio?", lo incalza quindi la

Filippo Magnini a STorie Italiane : “Sposerò Giorgia Palmas - la più bella del mondo” : Filippo Magnini e Giorgia Palmas: l’annuncio del matrimonio a Storie Italiane su Rai1 Filippo Magnini, ospite di Storie Italiane su Raiuno, ha parlato della sua relazione amorosa con Giorgia Palmas. Il campione di nuoto e l’ex velina stanno insieme da circa un anno e mezzo e il prossimo 15 marzo festeggeranno il secondo anniversario di […] L'articolo Filippo Magnini a Storie Italiane: “Sposerò Giorgia Palmas, la più bella ...

Bologna - i Tortellini con il pollo dividono la città. “È una ricetta non è un pensiero”. “No - bella mescolanza. Allarga e non esclude” : Per la Festa del Patrono di Bologna la tradizione culinaria del capoluogo emiliano si Allarga per essere il più inclusiva possibile, ma finisce per dividere sfogline, cuochi e politica. In piazza il 4 ottobre, giorno di San Petronio, ci saranno non solo i classici tortellini con prosciutto, mortadella e lombo, ma anche quelli con la carne di pollo. La scelta del “tortellino dell’accoglienza” arriva dall’arcivescovo Matteo Maria Zuppi e, come ...

Rugby - Mondiali 2019 : Australia-Galles 25-29 - va in scena la partita più bella del Torneo : Sfida spettacolare a Tokyo per il Galles e i Wallabies. Contro l’Australia il XV di Warren Gatland attacca, pressa, è concreto e veloce e mette fin da subito in seria difficoltà dei Wallabies che sbagliano troppo, con un Foley non in giornata. Con i cambi in mediana l’Australia rimonta nella ripresa, ma quando è pronta al sorpasso arrivano gli errori decisivi che danno vittoria e primo posto in classifica al Galles. Pronti, via e Dan ...

Ciclismo – Froome - finalmente una bella notizia : il britannico Torna in gara ad ottobre : Froome finalmente ritrova il sorriso: ad agosto ricominciati gli allenamenti, sarà in gara in Giappone ad ottobre finalmente Chris Froome può sorridere: dopo una stagione 2019 travagliata e rovinata dalla caduta nella ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato dello scorso giugno, il britannico del Team Ineos torna in gara. Froome, che ha anche dovuto fare i conti con un incidente domestico, prenderà parte ad uno degli eventi del ...

BellaTor Milano – Alessio Sakara si allena alla Thunder con gli atleti lombardi : Bellator Milano, Sakara e gli atleti lombardi si allenano alla Thunder Si è tenuta questa mattina presso la palestra Thunder Gym di Milano la sessione di allenamento aperta alla stampa di alcuni dei protagonisti italiani che sabato 12 ottobre saliranno sul ring e nella gabbia di Bellator, il prestigioso circuito americano di kickboxing e MMA che sarà di scena nel nuovissimo impianto dell’Allianz Cloud (ex Palalido). La sessione di ...

“La bella Fanny” : l’ultimo romanzo del pluripremiato auTore svizzero Pedro Lenz : “La bella Fanny” è l’ultimo romanzo del pluripremiato autore svizzero Pedro Lenz. È un opera introspettiva, che accompagna il lettore alla scoperta dell’anima e della mente di un ragazzo che sta cercando il suo posto nel mondo: Jackpot, il cui vero nome è Frank. La vicenda si svolge nella cittadina svizzera di Olten, circondata da un’aura malinconica e piatta, in cui la vita si svolge sempre con gli stessi ritmi, senza interruzione ...

Formula 1 - Wolff pungente : “Ferrari veloce grazie al nuovo pacchetto? Vi hanno raccontato una bella sToriella” : Il team principal della Mercedes ha voluto fare chiarezza sulla superiorità mostrata dalla Ferrari a Singapore La Mercedes ha lasciato Singapore con le ossa rotte, dopo esserci arrivata con i favori del pronostico. La Ferrari invece ha ribaltato completamente la situazione, ottenendo una sorprendente doppietta che ha messo fine ad un digiuno lungo ben due anni. photo4/Lapresse Una competitività, quella del Cavallino, su cui si è soffermato ...

Emma Marrone - i fan preoccupati : «Il tumore è Tornato?». Marco Bocci la incoraggia : «Bella e c**» : Emma Marrone ha annunciato il suo ritiro dalle scene per motivi di salute e subito tra i fan è scoppiata la preoccupazione. L’amata cantante non ha specificato il motivo che la costringerà a prendersi un periodo di riposo, ma il fatto che lei si sia sempre dimostrata amante del suo lavoro e una vera macchina da guerra del canto ha fatto pensare che possa trattarsi di qualcosa di grave. Emma è stata recentemente impegnata nella promozione ...

Mattia Binotto F1 - GP Singapore 2019 : “Bella doppietta - una vitToria di tutta la squadra. Successo importante per Vettel” : Giornata indimenticabile per la Ferrari che ha confezionato una pazzesca doppietta nel GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul tracciato cittadino di Marina Bay. Sebastian Vettel ha vinto davanti a Charles Leclerc, doppietta delle Rosse a oltre due anni di distanza dall’ultima volta (GP di Ungheria nel 2017) e terzo Successo consecutivo dopo le due affermazioni del monegasco tra Spa e Monza. Il team principal ...