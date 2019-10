Siria | Gomez a La7 | “Erdogan ricatta ma l’Europa non è in grado di fare una beata cippa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) “La Turchia? L’Europa non è indiuna. La Germania è terrorizzata perché teme che Erdogan le mandi i milioni di profughi presenti sul proprio territorio”. Sono le parole del direttore de IlFattoQuotidiano.it, Peter, ospite a Tagadà, su La7, in merito all’invasione dell’esercito di Ankara nel nord della. “I curdi sono stati abbandonati, è una vergogna” ha aggiunto. L'articoloa La7: “Erdoganma l’Europa non è indiuna. Curdi abbandonati, una vergogna” proviene da Il Fatto Quotidiano.

