Sicilia | ' A A A vendesi stadio' | il comune di Rosolini in crisi lo mette sul mercato

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ildiprova a vendere loe lo inserisce nel piano delle valorizzazioni e delle alienazioni. È stato inserito tra i beni da disre lo“Salvatore Consales”, il valore stimato è di 2 milioni e 500 mila euro. Un’area di circa 10 mila metri quadrati in cui insiste il terreno di gioco in erba sintetica, le tribune, gli spogliatoi, i bagni, gli uffici, l’area tecnica e i parcheggi. Quello che era il campo sportivo comunale, oggi unodi discrete dimensioni che ospita le gare casalinghe del campionato di Eccellenzana, dove milita il Città di. La giunta del sindaco Pippo Incatasciato ha approvato l’elenco dei beni da alienare e da valorizzare, inserendo lotra i beni dare in vendita. Le decisioni da intraprendere per l'elenco degli immobili dovranno essere ratificate dal consiglio comunale. Ildiè in, lo ...

