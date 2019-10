Più insegnanti di sostegno e meno classi pollaio | dice Lucia Azzolina

Fonte : agi

(Di venerdì 11 ottobre 2019) "Il tema delè prioritario per questo ministero e per il governo". Lo sostiene in un'intervista al Messaggero la sottosegretaria all'Istruzione, Lucia Azzolina (M5s), che assicura: "Voglio lavorare per aumentare il numero deglidi ruolo sul, trasformando parte di quelle cattedre che oggi sono 'instabili', ovvero destinate alle supplenze, il cosiddetto organico di fatto, in cattedre di diritto, stabili". E ancora: "I docenti di sostengo specializzati e specializzandi potranno partecipare al concorso straordinario e a quello ordinario. Poi, nei tempi più rapidi possibili, faremo partire anche il V ciclo TFAe renderemo la specializzazione sulstrutturata nel tempo". Il giorno dopo il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Scuola, Azzolina spiega che adesso si riparte "dai concorsi, ordinario e straordinario, da bandire ...

