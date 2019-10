Perchè hai deciso di andare nello spazio? Luca Parmitano in collegamento radio con le

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Partito lo scorso 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan ed al cosmonauta russo Alexander Skvortsov di Roscosmos,e compagni di equipaggio hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un viaggio di poco più di 6 ore a bordo della navetta russa Soyuz. È proprio dall’avamposto orbitante che l’attuale comandante della ISS ed astronauta dell’ESA di nazionalità italiana si metterà in contatto, lunedì 14 ottobre, con gli alunni degli Istituti Comprensivi S.M. Calvino di Settimo Torinese e Don Milani di Monza. Sarà l’occasione per i ragazzi per soddisfare le loro – e forse anche le nostre – curiosità sulla vita, e per condividere l’entusiasmo e l’impegno dell’astronauta ESA per la ricerca spaziale e la vita in orbita. Molte le domande ...

virginiaraggi : No, @matteosalvinimi non ti ho visto in TV perché anche ieri ho lavorato fino a tardi. Direi anche a te ‘dimettiti’… - CardRavasi : Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le… - patriziaprestip : Cara Sindaca @virginiaraggi, sono qui al fianco dei lavoratori di #RomaMetropolitane, in presidio da 48 ore a difes… -