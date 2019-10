Malattie senza cura | speranza e accettazione per continuare a vivere

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il dolore è un sintomoLa sofferenza si trova nel cervelloCambia in base alle persone e alle circostanzeLe differenze fra uomo e donnaLe differenza culturaliLa difficoltà di misurarloGli animali soffrono?Soffrire in silenzioLa ricerca di sollievoIl dolore si può quasi sempre sconfiggere«Signora, mi dispiace, ma per la sua malattia non esiste una». Se il cuore fosse fatto di cristallo, si sentirebbe il rumore dei cocci che si schiantano per terra. Non c’è carattere di ferro che tenga, né distrazione così potente in grado di cancellare l’eco di quelle parole nella mente di chi se l’è sentite dire. Il mondo si capovolge: improvvisamente cambia la prospettiva da cui lo osserviamo. Sì, perché siamo abituati anella consolante convinzione che a tutto ci sia rimedio; che la medicina, in particolare, debba risolvere qualsiasi guasto di quella macchina che chiamiamo corpo. Ma la ...

