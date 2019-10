Il tifone Hagibis incombe su Suzuka | qualifiche Formula 1 spostate a domenica

F1 Giappone - tifone Hagibis in arrivo a Suzuka : le qualifiche rinviate a domenica mattina : Le qualifiche del Gran Premio del Giappone di F1, in programma sabato alle 15 (le 7 in Italia), sono rinviate a domenica alle 10 (3 ora italiana) a causa del passaggio del tifone Hagibis. Lo svolgimento delle qualifiche è comunque condizionato dal clima di domenica mattina sul circuito di Suzuka, dove sono ancora attese forti raffiche di vento. La gara al momento rimane in programma alle 14.10 (7.10 ora italiana) di domenica. Il Giappone attende ...

Super-tifone Hagibis : il Giappone corre ai ripari - sospesi treni e voli : Il Giappone si prepara al landfall del super–tifone Hagibis: è atteso dalla giornata di domani sulle coste orientali del Paese ma sono previste forti piogge nell’est dell’arcipelago già dalla serata di oggi. I treni ad altissima velocità, gli Shinkansen, tra Tokyo e Nagoya, sono stati sospesi per domani e limitati a 6 quelli tra Nagoya e Shin-Osaka. La compagnia aerea All Nippon Airways ha deciso di cancellare, sempre per la ...

F1 - il nuovo programma del GP Giappone 2019 : orari - tv e streaming. Il tifone Hagibis rivoluziona tutto : I responsabili del GP del Giappone di F1, la Federazione Internazionale dell’Automobile e la Federazione automobilistica Giapponese hanno deciso di cancellare l’intero programma previsto domani (sabato 12 ottobre) per via del tifone Hagibis, il cui arrivo è previsto sulle coste nipponiche. Pertanto le FP3 non si disputeranno e le qualifiche del GP si terranno domenica alle ore 10.00 locali, quando in Italia saranno le 3 del mattino. ...

Giappone - arriva il tifone Hagibis : sarà il più potente dell’anno. Cosa sta succedendo : Il super tifone spaventa il Giappone e si mantiene ancora di grado 5, la massima categoria con venti che soffiano anche ad oltre 300 km/h. Secondo gli esperti, sarà più potente di Faxai, piombato sul paese a inizio settembre causando tre morti, 60 feriti e black out elettrici che hanno lasciato al buio oltre un milione di persone.Già annullate alcune gare del mondiale di Rugby col Gran Premio di Formula 1 a forte rischio rinvio.Continua a leggere

F1 - GP Giappone 2019 : FP3 cancellate e qualifiche rinviate a domenica per il tifone Hagibis. Il nuovo programma a Suzuka : Si attendeva solo l’ufficialità ed è arrivata poco prima delle prove libere 1. Gli organizzatori del GP del Giappone di F1, la Federazione Internazionale dell’Automobile e la Federazione automobilistica Giapponese hanno deciso di cancellare l’intero programma previsto domani (sabato 12 ottobre) per via del tifone Hagibis, il cui arrivo è previsto sulle coste nipponiche. Pertanto le FP3 non si disputeranno e le qualifiche del GP ...

F1 - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Bottas ed Hamilton dominano - Vettel e Leclerc inseguono. Qualifiche rinviate a domenica per il tifone Hagibis : E’ stato il finlandese Valtteri Bottas il migliore delle prove libere 1 del GP del Giappone, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato celeberrimo di Suzuka il finnico ha ottenuto il best time di 1’28″731, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton di 76 millesimi. Crono che confermano il grande feeling della monoposto di Brackley su questo layout, ricordando che le Frecce d’Argento nell’era dei motori ...

Meteo - Giappone in massima allerta per il super tifone Hagibis : è un “mostro” con venti di 270km/h - voli ed eventi sportivi cancellati [FOTO] : Il super tifone Hagibis è attualmente la tempesta più forte sulla Terra, con il potenziale di diventare la più forte dell’anno. La tempesta ha raggiunto la sua intensità ad un ritmo velocissimo, passando da tempesta tropicale a super tifone in appena 18 ore, con velocità del vento di oltre 250km/h e raffiche di circa 315km/h, secondo il Joint Typhoon Warning Center (JTWC). Philip Klotzbach, ricercatore sul tema uragani della Colorado State ...

F1 - GP Giappone 2019 : il tifone Hagibis fa paura - qualifiche alla domenica mattina? Il possibile nuovo programma - orari e tv : Il tifone Hagibis sta mettendo moltissima paura e si fa sempre più minaccioso sul Giappone tanto che sono state annullate due partite del Mondiale di rugby (tra cui Italia-Nuova Zelanda), anche il Gran Premio di Formula Uno rischia degli stravolgimenti. La tappa del Mondiale, in programma nel weekend a Suzuka, potrebbe essere funestate dal maltempo e bisognerà monitorare costantemente la situazione come ha ribadito la FIA alla vigilia ...

Rugby - Italia contro Nuova Zelanda cancellata per il tifone Hagibis : dal nostro inviato TOYOTA La partita Italia-Nuova Zelanda dei Mondiali di Rugby cancellata per il tifone Hagibis: per evitare di esporre spettatori e organizzatori ai rischi del ciclone in arrivo...

F1 e Mondiale di rugby - il tifone Hagibis colpisce il Giappone e stravolge il programma : Il maltempo ferma lo sport in Giappone. Non si tratta di un semplice temporale, ma di una minaccia ben più concreta: il tifone Hagibis, una tempesta di categoria 5 caratterizzata da venti a 250 km/h e piogge torrenziali che, secondo le previsioni, dovrebbe arrivare sull'arcipelago sabato 12 ottobre,

Formula 1 - il tifone ‘Hagibis’ minaccia il circuito di Suzuka : rischiano di slittare le Qualifiche del Gp del Giappone : Nel caso in cui non ci fossero le condizioni per disputare le Qualifiche al sabato, queste verranno svolte domenica mattina Il tifone ‘Hagibis‘ continua a minacciare il Giappone, dove dovrebbe arrivare nella giornata di sabato portando piogge torrenziali e venti fortissimi. Una situazione complicata da gestire, che potrebbe modificare il programma del week-end del Gran Premio di Suzuka. LaPresse/XinHua Qualora non ci fossero le ...

Rugby - Mondiali 2019 : come cambia la corsa ai quarti con il tifone Hagibis : E’ nel caos la Rugby World Cup che si sta disputando in Giappone. La minaccia dell’arrivo del tifone Hagibis nel weekend, infatti, ha obbligato World Rugby a cancellare due partite in programma sabato e a mettere in dubbio alcuni dei match che si dovrebbero giocare domenica. Cancellate, dunque, ufficialmente Italia-Nuova Zelanda e Inghilterra-Francia (le partite vengono considerate finite 0-0, con due punti in classifica per tutte, ...