Il muro di Trump | tutt' altro che insuperabile | bimba lo scavalca in un minuto

Usa : non solo il muro - al confine con il Messico Trump voleva costruire una “trincea con serpenti e coccodrilli contro i migranti” : Non gli bastava un muro alto fino a 4 metri che separa gli Stati Uniti dal Messico per bloccare i migranti in arrivo dal Sud e Centro America. Donald Trump voleva far costruire una trincea al confine e farla riempire di coccodrilli e serpenti per impedire alle persone di raggiungere il Paese a stelle e strisce. A scriverlo è il New York Times che aggiunge alcuni particolari riguardo al comportamento che avrebbero dovuto tenere i soldati ...